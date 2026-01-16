https://1prime.ru/20260116/fond-866557551.html
Американский фонд подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов
Американский фонд подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Американский фонд подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов
Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов на основании якобы существующих обязательствах страны по... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:04+0300
2026-01-16T09:04+0300
2026-01-16T09:04+0300
россия
мировая экономика
сша
колумбия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов на основании якобы существующих обязательствах страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена существования Российской империи, следует из иска компании. Иск был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года. "Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств, взятых в долг у ее предшественника, Российской имперской империи", - пишет фонд в иске. "Компания Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных Российской империей для публичных инвесторов в Соединенных Штатах", - добавляется там. На этом основании истец заявляет требования о принудительном исполнении обязательств по императорским государственным облигациям, возраст которых превышает сто лет, на общую сумму как минимум 225,8 миллиарда долларов. При этом компания добивается вынесения судебного решения, объявляющего, что "сумма, причитающаяся компании Noble Capital… может быть зачтена за счет платежей по обязательствам перед Россией, включая суммы, причитающиеся правительству России в связи с заблокированными российскими суверенными активами", говорится в иске. Также фонд просит суд подтвердить, что если выплаты по иску будут проходить за счет заблокированных активов, то это не будет незаконной конфискацией имущества.
https://1prime.ru/20251219/tsb--865705436.html
https://1prime.ru/20251215/tsb-865554043.html
сша
колумбия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, колумбия, минфин
РОССИЯ, Мировая экономика, США, КОЛУМБИЯ, Минфин
Американский фонд подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов
Американский фонд Noble Capital подал иск к России на $225,8 миллиарда
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов на основании якобы существующих обязательствах страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена существования Российской империи, следует из иска компании.
Иск был подан в Федеральный окружной суд США
по округу Колумбия
в июне. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин
, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.
ЦБ попросил рассмотреть иск к Euroclear Bank в закрытом режиме
"Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств, взятых в долг у ее предшественника, Российской имперской империи", - пишет фонд в иске.
"Компания Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных Российской империей для публичных инвесторов в Соединенных Штатах", - добавляется там.
На этом основании истец заявляет требования о принудительном исполнении обязательств по императорским государственным облигациям, возраст которых превышает сто лет, на общую сумму как минимум 225,8 миллиарда долларов.
При этом компания добивается вынесения судебного решения, объявляющего, что "сумма, причитающаяся компании Noble Capital… может быть зачтена за счет платежей по обязательствам перед Россией, включая суммы, причитающиеся правительству России в связи с заблокированными российскими суверенными активами", говорится в иске.
Также фонд просит суд подтвердить, что если выплаты по иску будут проходить за счет заблокированных активов, то это не будет незаконной конфискацией имущества.
ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей