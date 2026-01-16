https://1prime.ru/20260116/fond-866557551.html

Американский фонд подал иск к России на 225,8 миллиарда долларов

россия

мировая экономика

сша

колумбия

минфин

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов на основании якобы существующих обязательствах страны по суверенным облигационным долговым инструментам, выпущенным во времена существования Российской империи, следует из иска компании. Иск был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года. "Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств, взятых в долг у ее предшественника, Российской имперской империи", - пишет фонд в иске. "Компания Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных Российской империей для публичных инвесторов в Соединенных Штатах", - добавляется там. На этом основании истец заявляет требования о принудительном исполнении обязательств по императорским государственным облигациям, возраст которых превышает сто лет, на общую сумму как минимум 225,8 миллиарда долларов. При этом компания добивается вынесения судебного решения, объявляющего, что "сумма, причитающаяся компании Noble Capital… может быть зачтена за счет платежей по обязательствам перед Россией, включая суммы, причитающиеся правительству России в связи с заблокированными российскими суверенными активами", говорится в иске. Также фонд просит суд подтвердить, что если выплаты по иску будут проходить за счет заблокированных активов, то это не будет незаконной конфискацией имущества.

