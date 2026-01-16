https://1prime.ru/20260116/kazmunajgaz-866554811.html

"Казмунайгаз" перенаправил 300 тысяч тонн нефти по альтернативным маршрутам

"Казмунайгаз" перенаправил 300 тысяч тонн нефти по альтернативным маршрутам - 16.01.2026, ПРАЙМ

"Казмунайгаз" перенаправил 300 тысяч тонн нефти по альтернативным маршрутам

Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) в декабре 2025 года на период ограничений на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) перенаправил около | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T07:53+0300

2026-01-16T07:53+0300

2026-01-16T07:53+0300

энергетика

нефть

газ

казахстан

китай

германия

ктк

казмунайгаз

казтрансойл

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866554811.jpg?1768539185

АЛМА-АТА, 16 янв - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) в декабре 2025 года на период ограничений на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) перенаправил около 300 тысяч тонн казахстанской нефти по альтернативным экспортным маршрутам, сообщает пресс-служба компании. "В конце прошлого года в связи с ограничениями поставок казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) оперативно проведена работа по перенаправлению нефти по другим экспортным маршрутам через систему АО "Казтрансойл" (КТО). Объем нефти порядка 300 тысяч тонн был перенаправлен по системе КТО для дальнейшей поставки в экспортном направлении (Германия, Китай, Баку-Тбилиси-Джейхан, через порты Новороссийск и Усть-Луга)", - говорится в сообщении компании. Также оператор отметил, что в январе 2026 года, с учетом сохраняющихся ограничений по приему нефти со стороны КТК, мероприятия по перенаправлению будут продолжены. В конце ноября КТК сообщил, что один из трех выносных причалов (ВПУ-2) получил значительные повреждения в результате атаки дронов ВСУ на нефтетерминал. Впоследствии консорциум сообщил РИА Новости, что после атаки отгрузка нефти осуществлялась только с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1). После этого МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой ВСУ на КТК, подчеркнув, что подобные акты наносят ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. В начале декабря оператор нефтепроводов республики "Казтрансойл" сообщил, что после атак была согласована переориентация части экспортных потоков казахстанской нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и частично в Китай. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи Казахстана после атак на объекты консорциума достигли 480 тысяч тонн, и соответствующие структуры ведут подсчет убытков. При этом он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от КТК, поскольку равноценной альтернативы этому маршруту не существует. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана и Карачаганака. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

казахстан

китай

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, казахстан, китай, германия, ктк, казмунайгаз, казтрансойл