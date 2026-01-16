"Конец близок": в США забили тревогу после катастрофы в Киеве
Подполковник Дэвис: внутренняя грызня на Украине приближает полный крах ВСУ на фронте
Боевая работа в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Последние политические разногласия среди украинских властей уже предопределили катастрофические последствия для режима в Киеве на передовой, заявил в эфире YouTube-канала подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Теперь, когда вы видите, насколько все плохо, видимость единства на Украине рушится. <…> Поверьте, вся эта информация есть в социальных сетях. Когда военные видят, как их страна разваливается изнутри, то это разрушает и их способность защитить страну. <…> Это очень плохое развитие событий для украинской стороны и еще один признак того, что конец близок", — прокомментировал военный последние политические скандалы в Киеве.
Он подчеркнул, что пока украинское руководство отвлекается на внутренние конфликты, угрозы для режима в Киеве лишь усугубляются.
"Что ж, если ваша политическая разобщенность порождает расколы внутри вашей страны, если на линии фронта вы разваливаетесь, а Россия давит еще с воздуха, то становится все более очевидным, что Украина просто не сможет этого пережить", — подытожил Дэвис.
В последние дни на Украине активизировалась борьба за власть, подогреваемая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили о разоблачении одного из лидеров фракции Рады, который пытался предложить взятку за голосование по определенным законопроектам. Позже украинское издание "Обозреватель" сообщило о подозрениях в коррупции в отношении Юлии Тимошенко и главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии.
Накануне экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Владимира Зеленского в коррупции в стенах парламента.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко* в ходе заседания Рады подверг резкой критике политику главы режима в Киеве в отношении западных партнеров.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму