Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США - 16.01.2026, ПРАЙМ
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США
ТОКИО, 16 янв – ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi Corporation объявила о покупке американской компании Aethon, занимающейся добычей сланцевого газа в Техасе и Луизиане, за 7,53 миллиарда долларов, презентация компании есть в распоряжении РИА Новости. "Корпорация Mitsubishi Corporation сегодня на совете директоров приняла решение о приобретении 100% доли в акциях и иных долях участия компаний Aethon III LLC, Aethon United LP, а также связанных с ними компаний (далее "Aethon"), которые владеют правами на разработку сланцевого газа в штатах Техас и Луизиана и занимаются его разработкой, добычей и сбытом", - говорится в отчете. В презентации указано, что "цена приобретения составляет 5,2 миллиарда долларов и 2,33 миллиарда долгов приобретаемой компании". Mitsubishi Corporation отмечает, что сейчас добыча составляет 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки (примерно 59,47 миллиона кубометров), что равно примерно 15 миллионам тонн СПГ в год.
20:45 16.01.2026
 
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США

Mitsubishi покупает компанию Aethon по добыче сланцевого газа в США за $7,5 млрд

ТОКИО, 16 янв – ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi Corporation объявила о покупке американской компании Aethon, занимающейся добычей сланцевого газа в Техасе и Луизиане, за 7,53 миллиарда долларов, презентация компании есть в распоряжении РИА Новости.
"Корпорация Mitsubishi Corporation сегодня на совете директоров приняла решение о приобретении 100% доли в акциях и иных долях участия компаний Aethon III LLC, Aethon United LP, а также связанных с ними компаний (далее "Aethon"), которые владеют правами на разработку сланцевого газа в штатах Техас и Луизиана и занимаются его разработкой, добычей и сбытом", - говорится в отчете.
В презентации указано, что "цена приобретения составляет 5,2 миллиарда долларов и 2,33 миллиарда долгов приобретаемой компании".
Mitsubishi Corporation отмечает, что сейчас добыча составляет 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки (примерно 59,47 миллиона кубометров), что равно примерно 15 миллионам тонн СПГ в год.
