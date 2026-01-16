https://1prime.ru/20260116/mitsubishi-866587997.html
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США - 16.01.2026, ПРАЙМ
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США
Японская компания Mitsubishi Corporation объявила о покупке американской компании Aethon, занимающейся добычей сланцевого газа в Техасе и Луизиане, за 7,53... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T20:45+0300
2026-01-16T20:45+0300
2026-01-16T20:45+0300
экономика
газ
нефть
техас
mitsubishi
https://cdnn.1prime.ru/img/83363/34/833633463_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f8a815a16ef249375fb8659a9cd2d920.jpg
ТОКИО, 16 янв – ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi Corporation объявила о покупке американской компании Aethon, занимающейся добычей сланцевого газа в Техасе и Луизиане, за 7,53 миллиарда долларов, презентация компании есть в распоряжении РИА Новости. "Корпорация Mitsubishi Corporation сегодня на совете директоров приняла решение о приобретении 100% доли в акциях и иных долях участия компаний Aethon III LLC, Aethon United LP, а также связанных с ними компаний (далее "Aethon"), которые владеют правами на разработку сланцевого газа в штатах Техас и Луизиана и занимаются его разработкой, добычей и сбытом", - говорится в отчете. В презентации указано, что "цена приобретения составляет 5,2 миллиарда долларов и 2,33 миллиарда долгов приобретаемой компании". Mitsubishi Corporation отмечает, что сейчас добыча составляет 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки (примерно 59,47 миллиона кубометров), что равно примерно 15 миллионам тонн СПГ в год.
https://1prime.ru/20260116/vtb-866584353.html
техас
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83363/34/833633463_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_67371fbe6f761d266d91219089414e2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, нефть, техас, mitsubishi
Экономика, Газ, Нефть, ТЕХАС, Mitsubishi
Mitsubishi покупает компанию по добыче сланцевого газа в США
Mitsubishi покупает компанию Aethon по добыче сланцевого газа в США за $7,5 млрд
ТОКИО, 16 янв – ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi Corporation объявила о покупке американской компании Aethon, занимающейся добычей сланцевого газа в Техасе и Луизиане, за 7,53 миллиарда долларов, презентация компании есть в распоряжении РИА Новости.
"Корпорация Mitsubishi Corporation сегодня на совете директоров приняла решение о приобретении 100% доли в акциях и иных долях участия компаний Aethon III LLC, Aethon United LP, а также связанных с ними компаний (далее "Aethon"), которые владеют правами на разработку сланцевого газа в штатах Техас
и Луизиана и занимаются его разработкой, добычей и сбытом", - говорится в отчете.
В презентации указано, что "цена приобретения составляет 5,2 миллиарда долларов и 2,33 миллиарда долгов приобретаемой компании".
Mitsubishi Corporation отмечает, что сейчас добыча составляет 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки (примерно 59,47 миллиона кубометров), что равно примерно 15 миллионам тонн СПГ в год.
ВТБ не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании"