Нефть дешевеет на снижении риска удара США по Ирану

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Нефть дешевеет в пятницу утром - опасения рынка по поводу сокращения поставок сырья уменьшаются на фоне снижения риска нанесения США военного удара по Ирану, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 63,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 59,05 доллара. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в Иране. Ранее президент США Дональд Трамп получил предупреждение от чиновников в США и партнеров с Ближнего Востока о том, что массированный военный удар по Ирану может спровоцировать более широкий конфликт. &quot;Вероятность того, что Трамп нанесет удар по Ирану, снизилась с высокой до низкой, и именно это сегодня оказывает основное понижающее давление на цены на сырье&quot;, - цитирует агентство Рейтер комментарий старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).Издание Financial Times в четверг со ссылкой на источники сообщило, что чиновники в арабских странах отмечают снижение напряженности в Персидском заливе, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить Трампа от ударов по Ирану и оставить время для переговоров. В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов страны протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
