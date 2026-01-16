https://1prime.ru/20260116/neft-866556903.html
Нефть дешевеет на снижении риска удара США по Ирану
Нефть дешевеет на снижении риска удара США по Ирану - 16.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на снижении риска удара США по Ирану
Нефть дешевеет в пятницу утром - опасения рынка по поводу сокращения поставок сырья уменьшаются на фоне снижения риска нанесения США военного удара по Ирану,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T08:41+0300
2026-01-16T08:41+0300
2026-01-16T08:41+0300
нефть
рынок
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Нефть дешевеет в пятницу утром - опасения рынка по поводу сокращения поставок сырья уменьшаются на фоне снижения риска нанесения США военного удара по Ирану, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 63,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 59,05 доллара. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в Иране. Ранее президент США Дональд Трамп получил предупреждение от чиновников в США и партнеров с Ближнего Востока о том, что массированный военный удар по Ирану может спровоцировать более широкий конфликт. "Вероятность того, что Трамп нанесет удар по Ирану, снизилась с высокой до низкой, и именно это сегодня оказывает основное понижающее давление на цены на сырье", - цитирует агентство Рейтер комментарий старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).Издание Financial Times в четверг со ссылкой на источники сообщило, что чиновники в арабских странах отмечают снижение напряженности в Персидском заливе, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить Трампа от ударов по Ирану и оставить время для переговоров. В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов страны протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
https://1prime.ru/20260115/mvf-866543389.html
https://1prime.ru/20260115/neft-866534860.html
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, financial times
Нефть, Рынок, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Financial Times
Нефть дешевеет на снижении риска удара США по Ирану
Нефть дешевеет на фоне снижения рисков нанесения США удара по Ирану
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Нефть дешевеет в пятницу утром - опасения рынка по поводу сокращения поставок сырья уменьшаются на фоне снижения риска нанесения США военного удара по Ирану, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 63,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 59,05 доллара.
МВФ не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на цены на нефть
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в Иране
. Ранее президент США Дональд Трамп
получил предупреждение от чиновников в США и партнеров с Ближнего Востока
о том, что массированный военный удар по Ирану может спровоцировать более широкий конфликт.
"Вероятность того, что Трамп нанесет удар по Ирану, снизилась с высокой до низкой, и именно это сегодня оказывает основное понижающее давление на цены на сырье", - цитирует агентство Рейтер комментарий старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).
Издание Financial Times
в четверг со ссылкой на источники сообщило, что чиновники в арабских странах отмечают снижение напряженности в Персидском заливе
, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить Трампа от ударов по Ирану и оставить время для переговоров.
В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов страны протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
СМИ: США решили хранить венесуэльскую нефть в карибской части Нидерландов