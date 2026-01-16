https://1prime.ru/20260116/neft-866556903.html

Нефть дешевеет на снижении риска удара США по Ирану

Нефть дешевеет на снижении риска удара США по Ирану - 16.01.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на снижении риска удара США по Ирану

Нефть дешевеет в пятницу утром - опасения рынка по поводу сокращения поставок сырья уменьшаются на фоне снижения риска нанесения США военного удара по Ирану,... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T08:41+0300

2026-01-16T08:41+0300

2026-01-16T08:41+0300

нефть

рынок

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Нефть дешевеет в пятницу утром - опасения рынка по поводу сокращения поставок сырья уменьшаются на фоне снижения риска нанесения США военного удара по Ирану, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия - до 63,58 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 59,05 доллара. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в Иране. Ранее президент США Дональд Трамп получил предупреждение от чиновников в США и партнеров с Ближнего Востока о том, что массированный военный удар по Ирану может спровоцировать более широкий конфликт. "Вероятность того, что Трамп нанесет удар по Ирану, снизилась с высокой до низкой, и именно это сегодня оказывает основное понижающее давление на цены на сырье", - цитирует агентство Рейтер комментарий старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).Издание Financial Times в четверг со ссылкой на источники сообщило, что чиновники в арабских странах отмечают снижение напряженности в Персидском заливе, поскольку активные дипломатические усилия помогли отговорить Трампа от ударов по Ирану и оставить время для переговоров. В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов страны протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.

https://1prime.ru/20260115/mvf-866543389.html

https://1prime.ru/20260115/neft-866534860.html

иран

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, financial times