Мировые цены на нефть растут после падения более чем на 4%

16.01.2026

нефть

рынок

сша

иран

ближний восток

дональд трамп

fox news

оон

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут после падения более чем на 4% на торгах днем ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 14.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,29% - до 64,59 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 59,95 доллара. Днем ранее нефть марки Brent подешевела на 4,15%, марки WTI - на 4,56%. На этой неделе на мировые рынки оценивают геополитические новости. В пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США направляют военные силы на Ближний Восток в связи с рассмотрением президентом США Дональдом Трампом возможности ударов на Ирану. Ранее американский постпред страны при ООН Майк Уолтц заявил, что США сохраняют на рассмотрении все варианты действий в отношении Ирана. "Хотя риск неизбежного вмешательства США в ситуацию в Иране уменьшился, довольно очевидно, что риск все еще присутствует, что может держать в напряжении рынок в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Блумберг руководитель отдела товарной стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Петерсон (Warren Patterson)Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. В пятницу инвесторы также ждут еженедельную статистику от американской нефтегазовой сервисной Baker Hughes Company по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 января их число сократилось на 3 - до 409 установок.

сша

иран

ближний восток

нефть, рынок, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, fox news, оон