Мировые цены на нефть растут после падения более чем на 4% - 16.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260116/neft-866571263.html
Мировые цены на нефть растут после падения более чем на 4%
Мировые цены на нефть растут после падения более чем на 4% - 16.01.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут после падения более чем на 4%
Мировые цены на нефть в пятницу днем растут после падения более чем на 4% на торгах днем ранее, следует из данных торгов. | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T14:28+0300
2026-01-16T14:28+0300
нефть
рынок
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
fox news
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут после падения более чем на 4% на торгах днем ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 14.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,29% - до 64,59 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 59,95 доллара. Днем ранее нефть марки Brent подешевела на 4,15%, марки WTI - на 4,56%. На этой неделе на мировые рынки оценивают геополитические новости. В пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США направляют военные силы на Ближний Восток в связи с рассмотрением президентом США Дональдом Трампом возможности ударов на Ирану. Ранее американский постпред страны при ООН Майк Уолтц заявил, что США сохраняют на рассмотрении все варианты действий в отношении Ирана. &quot;Хотя риск неизбежного вмешательства США в ситуацию в Иране уменьшился, довольно очевидно, что риск все еще присутствует, что может держать в напряжении рынок в краткосрочной перспективе&quot;, - сказал агентству Блумберг руководитель отдела товарной стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Петерсон (Warren Patterson)Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. В пятницу инвесторы также ждут еженедельную статистику от американской нефтегазовой сервисной Baker Hughes Company по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 января их число сократилось на 3 - до 409 установок.
сша
иран
ближний восток
нефть, рынок, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, fox news, оон
Нефть, Рынок, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Fox News, ООН
14:28 16.01.2026
 
Мировые цены на нефть растут после падения более чем на 4%

Мировые цены на нефть растут после падения более чем на 4% на торгах в пятницу

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут после падения более чем на 4% на торгах днем ранее, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,29% - до 64,59 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 59,95 доллара.
Днем ранее нефть марки Brent подешевела на 4,15%, марки WTI - на 4,56%.
На этой неделе на мировые рынки оценивают геополитические новости. В пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США направляют военные силы на Ближний Восток в связи с рассмотрением президентом США Дональдом Трампом возможности ударов на Ирану.
Ранее американский постпред страны при ООН Майк Уолтц заявил, что США сохраняют на рассмотрении все варианты действий в отношении Ирана.

"Хотя риск неизбежного вмешательства США в ситуацию в Иране уменьшился, довольно очевидно, что риск все еще присутствует, что может держать в напряжении рынок в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Блумберг руководитель отдела товарной стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Петерсон (Warren Patterson)

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
В пятницу инвесторы также ждут еженедельную статистику от американской нефтегазовой сервисной Baker Hughes Company по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 9 января их число сократилось на 3 - до 409 установок.
НефтьРынокСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампFox NewsООН
 
 
