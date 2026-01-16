В США раскрыли настоящие последствия атаки "Орешником"
Мартьянов: атака "Орешником" выявила трусость Запада, посылающего ВСУ на верную смерть
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Удар "Орешником" по Украине стал доказательством того, что Запад поставил украинцев в безвыходное положение, заставив их сражаться с непреодолимой силой и фактически приговорив к уничтожению, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
"Это вызвало шок повсюду. И в Киеве пытаются представить это так, будто это не имеет большого значения. Но в действительности мы же видим, что происходит на Украине", — прокомментировал эксперт российскую атаку.
По его мнению, действия лидеров стран НАТО в отношении украинцев продемонстрировали полное отсутствие человечности, тогда как Россия, находящаяся в прямом военном противостоянии с киевским режимом, вела себя более гуманно.
"И опять же, Москва проявила невероятное терпение. Знаете, они действительно очень старались убедить Киев пойти по легкому пути. <…> Вот почему я говорю, что кураторы из Вашингтона, Лондона и Европейского союза — это на самом деле военные преступники и преступники против человечности. Они намеренно убивают военнослужащих из ВСУ, посылая их сражаться с непробиваемой бетонной стеной. С этим НАТО не может бороться. Они знают, что в конце концов их разгромят. Их просто уничтожат. И что же они сделали? Эти трусы выбросили бедняг из Украины. Хотя, конечно, многие из них сами являются военными преступниками", — подытожил Мартьянов.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник", нанеся значительный удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, поразив цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.