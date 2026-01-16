https://1prime.ru/20260116/pravitelstvo-866579918.html

Правительство одобрило изменения в реестре экономических операторов

Правительство одобрило изменения в реестре экономических операторов - 16.01.2026, ПРАЙМ

Правительство одобрило изменения в реестре экономических операторов

Правительство РФ одобрило поправки, подготовленные Минфином, о процедуре и сроках, в которые таможенные органы обязаны рассмотреть заявления для внесения... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T17:23+0300

2026-01-16T17:23+0300

2026-01-16T17:23+0300

экономика

россия

финансы

рф

минфин

фтс россии

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило поправки, подготовленные Минфином, о процедуре и сроках, в которые таможенные органы обязаны рассмотреть заявления для внесения изменений в реестр уполномоченных экономических операторов (УЭО), законопроект также уточняет основания для исключения операторов из этого реестра, сообщается в материалах на сайте министерства. В реестр УЭО включаются юрлица, характеризующиеся минимальным риском нарушения таможенных правил. Эти лица имеют возможность применения определенных упрощений при осуществлении таможенных операций. Данный реестр ведёт Федеральная таможенная служба (ФТС России), напомнили в Минфине. "Правительство одобрило законопроект Минфина России, устанавливающий процедуру и сроки рассмотрения таможенными органами заявлений для внесения изменения в реестр уполномоченных экономических операторов", - говорится в материалах. "Поправками в статьи 385 и 389 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается срок рассмотрения заявлений о внесении изменений в реестр УЭО в зависимости от уточняемых сведений (30, 70 или 120 дней). При этом на период рассмотрения деятельность операторов приостанавливаться не будет", - отмечается там. Срок рассмотрения в 120 дней необходим для процедур, где проверка сведений требует проведения тех же мероприятий, что и при включении в реестр. Это касается внесения изменений в реестр о сооружениях, помещениях, открытых площадках или их частях, пояснили в Минфине. На проверку заявлений об изменениях, касающихся физических лиц государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет необходимо 70 календарных дней. Такой срок нужен для проверки заявленных сведений одновременно во всех государствах-членах ЕАЭС на основании международных запросов. Если наименование УЭО, его идентификационный номер налогоплательщика меняются, то срок рассмотрения заявления составит 30 календарных дней, сообщает Минфин. "Законопроектом также уточняются основания для исключения уполномоченных экономических операторов из реестра УЭО. Предлагается установить, что реорганизация оператора в форме выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц, а также присоединение к оператору другого юрлица не будет являться основанием для исключения из реестра. На текущий момент основанием для исключения из реестра не является только реорганизация в форме преобразования", - говорится в материалах.

https://1prime.ru/20260115/moshenniki-866527104.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, минфин, фтс россии, еаэс