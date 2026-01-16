https://1prime.ru/20260116/pvz-866584186.html
В Дагестане сотрудницу Wildberries арестовали за кражу золотых изделий
МАХАЧКАЛА, 16 янв - ПРАЙМ. Работница Wildberries и ее подруга подозреваются в краже золотых изделий с пункта выдачи заказов маркетплейса в дагестанском Дербенте на 540 тысяч рублей, обе арестованы, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Подозреваемые – 27-летняя и 25-летняя девушки. Согласно материалам дела, одна из них, работая менеджером в пункте выдачи заказов Wildberries в Дербенте, задумала вместе со своей подругой похитить ювелирные изделия на крупную сумму. По показаниям, данным на предварительном следствии, поводом стал отказ директора пункта выдачи выплатить девушке аванс раньше времени. "Подозреваемые с 17 по 26 декабря 2025 года в несколько этапов заказали для себя на маркетплейсе множество золотых изделий на общую сумму 540 000 рублей, при этом пунктом выдачи указали место работы одной из них. Имея доступ к соответствующей ячейке и накрыв заблаговременно объективы камер видеонаблюдения, сообщницы в течение нескольких дней забирали украшения и продавали их в ломбардах Махачкалы", – говорится в сообщении. Дербентский городской суд принял решение заключить обеих под стражу на два месяца. Решение было принято с учетом того, что, по данным следствия, девушки планировали побег.
