https://1prime.ru/20260116/pvz-866584186.html

В Дагестане сотрудницу Wildberries арестовали за кражу золотых изделий

В Дагестане сотрудницу Wildberries арестовали за кражу золотых изделий - 16.01.2026, ПРАЙМ

В Дагестане сотрудницу Wildberries арестовали за кражу золотых изделий

Работница Wildberries и ее подруга подозреваются в краже золотых изделий с пункта выдачи заказов маркетплейса в дагестанском Дербенте на 540 тысяч рублей, обе... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T19:06+0300

2026-01-16T19:06+0300

2026-01-16T19:06+0300

происшествия

бизнес

общество

дербент

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 янв - ПРАЙМ. Работница Wildberries и ее подруга подозреваются в краже золотых изделий с пункта выдачи заказов маркетплейса в дагестанском Дербенте на 540 тысяч рублей, обе арестованы, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Подозреваемые – 27-летняя и 25-летняя девушки. Согласно материалам дела, одна из них, работая менеджером в пункте выдачи заказов Wildberries в Дербенте, задумала вместе со своей подругой похитить ювелирные изделия на крупную сумму. По показаниям, данным на предварительном следствии, поводом стал отказ директора пункта выдачи выплатить девушке аванс раньше времени. "Подозреваемые с 17 по 26 декабря 2025 года в несколько этапов заказали для себя на маркетплейсе множество золотых изделий на общую сумму 540 000 рублей, при этом пунктом выдачи указали место работы одной из них. Имея доступ к соответствующей ячейке и накрыв заблаговременно объективы камер видеонаблюдения, сообщницы в течение нескольких дней забирали украшения и продавали их в ломбардах Махачкалы", – говорится в сообщении. Дербентский городской суд принял решение заключить обеих под стражу на два месяца. Решение было принято с учетом того, что, по данным следствия, девушки планировали побег.

https://1prime.ru/20260108/wildberries-866298322.html

дербент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , дербент, wildberries