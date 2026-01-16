https://1prime.ru/20260116/rossiya-866575896.html
Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам
Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам - 16.01.2026, ПРАЙМ
Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам
Россия потребовала от американского фонда Noble Capital до 30 января отозвать иск по якобы существующим обязательствам страны по суверенным облигациям,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T15:54+0300
2026-01-16T15:54+0300
2026-01-16T15:54+0300
россия
сша
рф
колумбия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия потребовала от американского фонда Noble Capital до 30 января отозвать иск по якобы существующим обязательствам страны по суверенным облигациям, выпущенным во времена Российской империи, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния. Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. "Российская Федерация потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января, и, если этого не произойдёт, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (motion to dismiss) на основании закона США "Об иммунитете иностранных государств" (Foreign Sovereign Immunity Act)", - добавили в Marks & Sokolov.Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.
https://1prime.ru/20260116/rossiya-866568751.html
сша
рф
колумбия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, колумбия, минфин
РОССИЯ, США, РФ, КОЛУМБИЯ, Минфин
Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам
РИА Новости: РФ потребовала от фонда Noble Capital США отозвать иск по долгам России