Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам - 16.01.2026
Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам
Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам
Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам
Россия потребовала от американского фонда Noble Capital до 30 января отозвать иск по якобы существующим обязательствам страны по суверенным облигациям,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T15:54+0300
2026-01-16T15:54+0300
россия
сша
рф
колумбия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия потребовала от американского фонда Noble Capital до 30 января отозвать иск по якобы существующим обязательствам страны по суверенным облигациям, выпущенным во времена Российской империи, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks &amp; Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния. Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. &quot;Российская Федерация потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января, и, если этого не произойдёт, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (motion to dismiss) на основании закона США &quot;Об иммунитете иностранных государств&quot; (Foreign Sovereign Immunity Act)&quot;, - добавили в Marks &amp; Sokolov.Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
россия, сша, рф, колумбия, минфин
РОССИЯ, США, РФ, КОЛУМБИЯ, Минфин
15:54 16.01.2026
 
Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам

РИА Новости: РФ потребовала от фонда Noble Capital США отозвать иск по долгам России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия потребовала от американского фонда Noble Capital до 30 января отозвать иск по якобы существующим обязательствам страны по суверенным облигациям, выпущенным во времена Российской империи, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния.
Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года.

"Российская Федерация потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января, и, если этого не произойдёт, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (motion to dismiss) на основании закона США "Об иммунитете иностранных государств" (Foreign Sovereign Immunity Act)", - добавили в Marks & Sokolov.

Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.
