https://1prime.ru/20260116/rossiya-866575896.html

Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам

Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам - 16.01.2026, ПРАЙМ

Россия потребовала от фонда Noble Capital отозвать иск по имперским долгам

Россия потребовала от американского фонда Noble Capital до 30 января отозвать иск по якобы существующим обязательствам страны по суверенным облигациям,... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T15:54+0300

2026-01-16T15:54+0300

2026-01-16T15:54+0300

россия

сша

рф

колумбия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия потребовала от американского фонда Noble Capital до 30 января отозвать иск по якобы существующим обязательствам страны по суверенным облигациям, выпущенным во времена Российской империи, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей в этом деле интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния. Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. "Российская Федерация потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января, и, если этого не произойдёт, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (motion to dismiss) на основании закона США "Об иммунитете иностранных государств" (Foreign Sovereign Immunity Act)", - добавили в Marks & Sokolov.Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.

https://1prime.ru/20260116/rossiya-866568751.html

сша

рф

колумбия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, колумбия, минфин