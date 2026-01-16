Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия отрицает ответственность за старые царские облигации 1916 года, долг был аннулирован еще в 1918 году, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks &amp; Sokolov, представляющей интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния в деле Noble Capital. &quot;Российская Федерация отрицает и всегда отрицала ответственность за старые царские облигации 1916 года. Этот долг был аннулирован Советским правительством в 1918 году. Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в &quot;мусорную корзину истории&quot;, - сообщили в Marks &amp; Sokolov.Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.
16:03 16.01.2026
 
Россия отрицает ответственность за старые царские долги

РИА Новости: Россия отрицает ответственность за царские облигации 1916 года

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДень российского флага
День российского флага. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия отрицает ответственность за старые царские облигации 1916 года, долг был аннулирован еще в 1918 году, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния в деле Noble Capital.

"Российская Федерация отрицает и всегда отрицала ответственность за старые царские облигации 1916 года. Этот долг был аннулирован Советским правительством в 1918 году. Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в "мусорную корзину истории", - сообщили в Marks & Sokolov.

Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года.
Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.
Эксперт иск американского фонда к России полумошеннической схемой
