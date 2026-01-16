https://1prime.ru/20260116/rossiya-866576809.html
Россия отрицает ответственность за старые царские долги
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия отрицает ответственность за старые царские облигации 1916 года, долг был аннулирован еще в 1918 году, заявили РИА Новости в международной юридической фирме Marks & Sokolov, представляющей интересы РФ, Минфина, ЦБ и Фонда национального благосостояния в деле Noble Capital. "Российская Федерация отрицает и всегда отрицала ответственность за старые царские облигации 1916 года. Этот долг был аннулирован Советским правительством в 1918 году. Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в "мусорную корзину истории", - сообщили в Marks & Sokolov.Американский фонд Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года. Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре, когда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.
