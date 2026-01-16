Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок между Россией и Белоруссией - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/rzhd-866558342.html
РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок между Россией и Белоруссией
РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок между Россией и Белоруссией - 16.01.2026, ПРАЙМ
РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок между Россией и Белоруссией
Железнодорожные перевозки пассажиров между Россией и Белоруссией в 2025 году выросли на 9,3% по сравнению с предыдущим годом - почти до 3,1 миллиона человек,... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:17+0300
2026-01-16T09:17+0300
бизнес
россия
белоруссия
москва
минск
ржд
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d360758960bd3a32a9b62743701655f9.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки пассажиров между Россией и Белоруссией в 2025 году выросли на 9,3% по сравнению с предыдущим годом - почти до 3,1 миллиона человек, сообщили РЖД. "РЖД сохраняют ключевую роль в пассажирских перевозках и продолжают укреплять дружеские и деловые связи между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. За 2025 год в прямом сообщении между странами перевезено почти 3,1 миллиона пассажиров, что на 9,3% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении РЖД. Доля перевозок в сообщении с Белоруссией составляет почти 86% от общего количества перевозок в сообщении со странами СНГ. Самым востребованным остаётся скоростной формат поездок. Поездами "Ласточка" Москва – Минск перевезено почти 786 тысяч пассажиров (+11,7% к 2024 году). Наибольший рост пришёлся на новогодние каникулы: с 26 декабря по 11 января более 76 тысяч путешественников (+27,7%) выбрали для своих поездок между столицами именно "Ласточки". "РЖД и БЧ учитывают постоянно растущий спрос на перевозки в сообщении Россия – Беларусь, принимая меры по расширению маршрутной сети, увеличению количества мест в составах и глубины продажи билетов (90 суток)", - отмечается в сообщении. Между странами курсируют 26 пар поездов (включая транзитные в Калининград с остановками в городах Белоруссии), а также беспересадочные вагоны из Архангельска, Мурманска и Минеральных Вод. "А на летний период и в праздничные дни назначаем дополнительные поезда и включаем дополнительные вагоны в составы", - добавляется в сообщении РЖД.
https://1prime.ru/20250904/mintrans-861755474.html
https://1prime.ru/20260106/belorussiya-866250895.html
белоруссия
москва
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa9f8de8a80944e8abb282fbd4192ba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, белоруссия, москва, минск, ржд, снг
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, МИНСК, РЖД, СНГ
09:17 16.01.2026
 
РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок между Россией и Белоруссией

РЖД: пассажирские перевозки между Россией и Белоруссией в 2025 году выросли на 9,3%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница ОАО "Российские железные дороги" у поезда "Россия" рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Сотрудница ОАО "Российские железные дороги" у поезда "Россия" рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки пассажиров между Россией и Белоруссией в 2025 году выросли на 9,3% по сравнению с предыдущим годом - почти до 3,1 миллиона человек, сообщили РЖД.
"РЖД сохраняют ключевую роль в пассажирских перевозках и продолжают укреплять дружеские и деловые связи между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. За 2025 год в прямом сообщении между странами перевезено почти 3,1 миллиона пассажиров, что на 9,3% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении РЖД.
Поезд Пекин - Улан-Батор - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Минтранс прорабатывает вопрос пассажирских ж/д перевозок с Китаем
4 сентября 2025, 08:23
Доля перевозок в сообщении с Белоруссией составляет почти 86% от общего количества перевозок в сообщении со странами СНГ.
Самым востребованным остаётся скоростной формат поездок. Поездами "Ласточка" МоскваМинск перевезено почти 786 тысяч пассажиров (+11,7% к 2024 году).
Наибольший рост пришёлся на новогодние каникулы: с 26 декабря по 11 января более 76 тысяч путешественников (+27,7%) выбрали для своих поездок между столицами именно "Ласточки".
"РЖД и БЧ учитывают постоянно растущий спрос на перевозки в сообщении Россия – Беларусь, принимая меры по расширению маршрутной сети, увеличению количества мест в составах и глубины продажи билетов (90 суток)", - отмечается в сообщении.
Между странами курсируют 26 пар поездов (включая транзитные в Калининград с остановками в городах Белоруссии), а также беспересадочные вагоны из Архангельска, Мурманска и Минеральных Вод.
"А на летний период и в праздничные дни назначаем дополнительные поезда и включаем дополнительные вагоны в составы", - добавляется в сообщении РЖД.
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
В Белоруссии рассказали о модернизации железных дорог к российским портам
6 января, 14:19
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯМОСКВАМИНСКРЖДСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала