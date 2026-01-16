https://1prime.ru/20260116/rzhd-866558342.html

РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки пассажиров между Россией и Белоруссией в 2025 году выросли на 9,3% по сравнению с предыдущим годом - почти до 3,1 миллиона человек, сообщили РЖД. "РЖД сохраняют ключевую роль в пассажирских перевозках и продолжают укреплять дружеские и деловые связи между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. За 2025 год в прямом сообщении между странами перевезено почти 3,1 миллиона пассажиров, что на 9,3% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении РЖД. Доля перевозок в сообщении с Белоруссией составляет почти 86% от общего количества перевозок в сообщении со странами СНГ. Самым востребованным остаётся скоростной формат поездок. Поездами "Ласточка" Москва – Минск перевезено почти 786 тысяч пассажиров (+11,7% к 2024 году). Наибольший рост пришёлся на новогодние каникулы: с 26 декабря по 11 января более 76 тысяч путешественников (+27,7%) выбрали для своих поездок между столицами именно "Ласточки". "РЖД и БЧ учитывают постоянно растущий спрос на перевозки в сообщении Россия – Беларусь, принимая меры по расширению маршрутной сети, увеличению количества мест в составах и глубины продажи билетов (90 суток)", - отмечается в сообщении. Между странами курсируют 26 пар поездов (включая транзитные в Калининград с остановками в городах Белоруссии), а также беспересадочные вагоны из Архангельска, Мурманска и Минеральных Вод. "А на летний период и в праздничные дни назначаем дополнительные поезда и включаем дополнительные вагоны в составы", - добавляется в сообщении РЖД.

