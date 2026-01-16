https://1prime.ru/20260116/svo-866550476.html

В США раскрыли, как Кличко помог российским войскам

В США раскрыли, как Кличко помог российским войскам - 16.01.2026, ПРАЙМ

В США раскрыли, как Кличко помог российским войскам

Украины, перемещаясь в деревни, предоставляют российской армии возможность атаковать городские объекты без угрозы для мирных жителей, такое мнение в эфире... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T02:20+0300

2026-01-16T02:20+0300

2026-01-16T02:20+0300

спецоперация на украине

украина

всу

запад

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2dab4d5c6d5cdc002e4521065b83f075.jpg

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Украины, перемещаясь в деревни, предоставляют российской армии возможность атаковать городские объекты без угрозы для мирных жителей, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."(Мэр Киева Виталий. - Прим. ред.) Кличко предлагает жителям городов селиться в домах, которые находятся за городом, где есть дровяные печи и вода из колодца. Там можно жить, но жить в городе без света и воды очень тяжело. <…> И я думаю, что в этой ситуации есть еще один аспект для русских. Если население эвакуируется из городов, то российские военные смогут атаковать эти города, не опасаясь, что могут пострадать мирные жители", — заявил он.Джонсон также отметил, что западная пропаганда представляет Россию и Китай в образе чудовищ, умалчивая об агрессивных действиях Запада."Суть в том, что никто на Западе не делает ничего плохого. <…> Все сообщения — это происки злодеев. Боже мой, нам нужно готовиться к тому, чтобы дать отпор России и Китаю. <…> А сколько стран атаковал Китай за последние 12 месяцев? А сколько стран за пределами Украины атаковала Россия за те же 12 месяцев? Ни одной. Там ноль. <…> Со стороны Запада, по-моему, около дюжины, и мы можем увеличить их количество", — почеркнул аналитик.В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские военные систематически наносят удары по позициям, где размещаются военные, техника и наемники, а также по инфраструктурным объектам Украины: энергетическим сооружениям, предприятиям оборонной промышленности, и центрам военного управления и связи. При этом, представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не атакует жилые здания и социально значимые учреждения.

https://1prime.ru/20260115/ukraina-866515170.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, запад, цру