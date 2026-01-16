https://1prime.ru/20260116/svo-866551590.html

На Западе сообщили о неожиданном ударе по Украине

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Усиление морозов на Украине может поспособствовать более быстрому продвижению российских сил, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис ."Сообщается, что на Украине становится холоднее. <…> Говорят, замерзнет Днепр, и это правда. На мелководных участках Днепра, например, в центральной части, станет более доступной переправа. Несомненно, замерзнут и более мелкие реки. Учитывая, что россияне наступают, а украинцы используют реки как естественные преграды, это может облегчить форсирование рек для российской армии. <…> Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и с этого момента начнет набирать обороты", — заявил он.Меркурис также выразил мнение, что холодная погода окажет большее влияние на украинскую технику, чем на российскую.Батареи некоторых дронов могут плохо работать на морозе. Я думаю, что российские дроны, возможно, лучше приспособлены к холоду, но это всего лишь предположение", — отметил эксперт.Согласно информации Минобороны, в течение последних суток российские силы улучшили свои тактические позиции, нанесли урон украинским войскам, заняли более выгодные позиции и углубились в оборонительные линии противника. Потери ВСУ составили около 1 310 военнослужащих, три танка, 22 единицы бронированной техники, 15 артиллерийских орудий, семь станций радиоэлектронной борьбы, радар контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов и материальных средств.

