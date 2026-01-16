https://1prime.ru/20260116/tsb-866584040.html

ЦБ объявил официальный курс юаня и доллара на 16 января

ЦБ объявил официальный курс юаня и доллара на 16 января - 16.01.2026, ПРАЙМ

ЦБ объявил официальный курс юаня и доллара на 16 января

16.01.2026

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 8,92 копейки, до 11,1510 рубля, доллара - на 69,48 копейки, до 77,8332 рубля, евро - на 1,28 рубля, до 90,5366 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

