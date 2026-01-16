https://1prime.ru/20260116/ukraina-866559919.html

Грэм* сделал громкое заявление о российских солдатах

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российские солдаты не покинут освобожденные территории, как бы того ни желал Киев. Об этом написал сенатор Линдси Грэм* в соцсети X."Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время", — говорится в публикации.Сенатор отметил, что цель состоит в том, чтобы на этот раз удалось заключить соглашение, которое остановит будущий конфликт, то, чего не смогли сделать прошлые американские президенты Барак Обама и Джо Байден.Также, по его словам, любое будущее соглашение по Украине нужно провести через конгресс США.Вчера глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

