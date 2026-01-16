https://1prime.ru/20260116/ustupki-866594368.html
Зеленскому сообщили плохие новости об окончании конфликта на Украине
Зеленскому сообщили плохие новости об окончании конфликта на Украине - 16.01.2026, ПРАЙМ
Зеленскому сообщили плохие новости об окончании конфликта на Украине
Украине для урегулирования конфликта потребуется согласиться на серьезные уступки, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром... | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Украине для урегулирования конфликта потребуется согласиться на серьезные уступки, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает издание "Страна.ua"."Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", — отметил чешский лидер.При этом Павел не стал уточнять, какие именно шаги он имеет в виду.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
