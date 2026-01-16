Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленскому сообщили плохие новости об окончании конфликта на Украине - 16.01.2026
Спецоперация на Украине
Зеленскому сообщили плохие новости об окончании конфликта на Украине
Зеленскому сообщили плохие новости об окончании конфликта на Украине
Украине для урегулирования конфликта потребуется согласиться на серьезные уступки, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T23:15+0300
2026-01-16T23:15+0300
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Украине для урегулирования конфликта потребуется согласиться на серьезные уступки, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает издание "Страна.ua"."Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", — отметил чешский лидер.При этом Павел не стал уточнять, какие именно шаги он имеет в виду.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Зеленскому сообщили плохие новости об окончании конфликта на Украине

Павел: Киеву придется пойти на болезненные компромиссы ради мира

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Украине для урегулирования конфликта потребуется согласиться на серьезные уступки, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает издание "Страна.ua".
"Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", — отметил чешский лидер.
При этом Павел не стал уточнять, какие именно шаги он имеет в виду.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевЧЕХИЯДмитрий ПесковВСУООНВладимир ЗеленскийВасилий Небензя
 
 
