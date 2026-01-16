https://1prime.ru/20260116/yuan-866587788.html

Курс юаня по итогам торгов пятницы снизился до 11,17 рубля

китайский юань

рынок

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю, китайская валюта закрыла торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, до 11,17 рубля. За неделю юань снизился на 6 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,1-11,34 рубля.

