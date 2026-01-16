https://1prime.ru/20260116/zelenskiy-866558660.html
Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение главы США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Такое заявление он сделал в вечернем обращении."Никогда Украина не была и не будет преградой миру", — попытался оправдаться Зеленский.Он утверждает, что это якобы России не нужны соглашения.В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер.
