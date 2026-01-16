Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события - 16.01.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события
Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение главы США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Такое заявление он сделал в вечернем... | 16.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение главы США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Такое заявление он сделал в вечернем обращении."Никогда Украина не была и не будет преградой миру", — попытался оправдаться Зеленский.Он утверждает, что это якобы России не нужны соглашения.В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер.
09:24 16.01.2026
 
Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение главы США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Такое заявление он сделал в вечернем обращении.

"Никогда Украина не была и не будет преградой миру", — попытался оправдаться Зеленский.
Он утверждает, что это якобы России не нужны соглашения.

В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер.
