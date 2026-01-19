https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866675578.html
MOL подписала предварительное соглашение с "Газпромнефтью" о доле в NIS
MOL подписала предварительное соглашение с "Газпромнефтью" о доле в NIS - 19.01.2026, ПРАЙМ
MOL подписала предварительное соглашение с "Газпромнефтью" о доле в NIS
Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS... | 19.01.2026, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии")."Компания MOL Group подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о приобретении ее 56,15% акций сербской корпорации "Нефтяная индустрия Сербии", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что после завершения сделки MOL "примет на себя значительные акционерные обязанности и права контроля в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, тем самым еще больше укрепив свое присутствие на энергетическом рынке Центральной и Юго-Восточной Европы".Помимо нефтеперерабатывающего завода в Панчево, NIS также имеет розничную сеть и владеет портфелем разведочных и добывающих активов, добавили в компании.Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Президент Сербии Александр Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
