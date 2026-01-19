Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
MOL подписала предварительное соглашение с "Газпромнефтью" о доле в NIS - 19.01.2026
MOL подписала предварительное соглашение с "Газпромнефтью" о доле в NIS
MOL подписала предварительное соглашение с "Газпромнефтью" о доле в NIS - 19.01.2026, ПРАЙМ
MOL подписала предварительное соглашение с "Газпромнефтью" о доле в NIS
Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T19:25+0300
2026-01-19T21:48+0300
нефть
газ
газпром нефть
mol
nis
БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии")."Компания MOL Group подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о приобретении ее 56,15% акций сербской корпорации "Нефтяная индустрия Сербии", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что после завершения сделки MOL "примет на себя значительные акционерные обязанности и права контроля в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, тем самым еще больше укрепив свое присутствие на энергетическом рынке Центральной и Юго-Восточной Европы".Помимо нефтеперерабатывающего завода в Панчево, NIS также имеет розничную сеть и владеет портфелем разведочных и добывающих активов, добавили в компании.Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Президент Сербии Александр Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
нефть, газ, газпром нефть, mol, nis
Нефть, Газ, Газпром нефть, MOL, NIS
19:25 19.01.2026 (обновлено: 21:48 19.01.2026)
 
MOL подписала предварительное соглашение с "Газпромнефтью" о доле в NIS

MOL подписала с "Газпромнефтью" предварительное соглашение о покупке 56,15% NIS

БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").
"Компания MOL Group подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о приобретении ее 56,15% акций сербской корпорации "Нефтяная индустрия Сербии", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что после завершения сделки MOL "примет на себя значительные акционерные обязанности и права контроля в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, тем самым еще больше укрепив свое присутствие на энергетическом рынке Центральной и Юго-Восточной Европы".
Помимо нефтеперерабатывающего завода в Панчево, NIS также имеет розничную сеть и владеет портфелем разведочных и добывающих активов, добавили в компании.
Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Президент Сербии Александр Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов.
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"Газпром нефть" и MOL согласовали основы сделки по NIS
Вчера, 17:02
 
НефтьГазГазпром нефтьMOLNIS
 
 
