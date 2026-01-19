https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866680142.html

"Газпром нефть" подтвердила соглашение с MOL по продаже NIS

"Газпром нефть" подтвердила соглашение с MOL по продаже NIS - 19.01.2026, ПРАЙМ

"Газпром нефть" подтвердила соглашение с MOL по продаже NIS

"Газпром нефть" подтвердила подписание с венгерской MOL соглашения о намерениях по продаже принадлежащего российской компании пакета акций сербской NIS... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T21:27+0300

2026-01-19T21:27+0300

2026-01-19T21:27+0300

нефть

сша

сербия

белград

александр вучич

nis

газпром

mol

https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. "Газпром нефть" подтвердила подписание с венгерской MOL соглашения о намерениях по продаже принадлежащего российской компании пакета акций сербской NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), сообщили РИА Новости в компании. Венгерская нефтегазовая компания MOL в понедельник сообщила, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о приобретении ее доли в 56,15% акций NIS. Для завершения сделки требуется, среди прочего, одобрение OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) и государственных одобрений в Сербии. Компании намерены подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года. "Газпром нефть" подтверждает факт подписания с MOL соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской компании NIS", - прокомментировали в компании. США 10 января 2025 года ввели санкции против NIS. После этого компания неоднократно получала от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США временную лицензию на отсрочку санкций. NIS сообщила о начале действия санкций США в начале октября. Одновременно с этим оператор нефтепровода JANAF заявил о прекращении сотрудничества с NIS и, соответственно, прекратил транспортировку нефти на нефтеперерабатывающий завод NIS. Санкции США в отношении NIS были приостановлены до 23 января, компания 9 января договорилась о поставках первой партии нефти на переработку. Президент Сербии Александр Вучич сказал в начале января, что ожидает 25-26 января возобновления производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в Панчево. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компании принадлежит НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежит 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.

https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866675712.html

сша

сербия

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, сербия, белград, александр вучич, nis, газпром, mol