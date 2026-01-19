https://1prime.ru/20260119/gaza-866682448.html

Король Марокко согласился войти в Совет мира по сектору Газа

Король Марокко согласился войти в Совет мира по сектору Газа - 19.01.2026, ПРАЙМ

Король Марокко согласился войти в Совет мира по сектору Газа

Король Марокко Мухаммед VI согласился войти в "Совет мира" по сектору Газа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, заявил МИД королевства. | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T22:40+0300

2026-01-19T22:40+0300

2026-01-19T22:40+0300

газа

сша

марокко

дональд трамп

мид

совбез

оон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/13/866681941_0:1483:2035:2628_1920x0_80_0_0_ef7efbb2e00c0fca4bc84d08a89107a0.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Король Марокко Мухаммед VI согласился войти в "Совет мира" по сектору Газа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, заявил МИД королевства. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. "Король ответил согласием на предложение президента Дональда Трампа стать членом-учредителем "Совета мира" по Газе", - цитирует заявление марокканского внешнеполитического ведомства информационное агентство MAP. По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит осторожный характер. В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.

https://1prime.ru/20260119/peskov-866663479.html

газа

сша

марокко

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газа, сша, марокко, дональд трамп, мид, совбез, оон, в мире