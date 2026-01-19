Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Король Марокко согласился войти в Совет мира по сектору Газа - 19.01.2026
https://1prime.ru/20260119/gaza-866682448.html
Король Марокко согласился войти в Совет мира по сектору Газа
Король Марокко согласился войти в Совет мира по сектору Газа - 19.01.2026, ПРАЙМ
Король Марокко согласился войти в Совет мира по сектору Газа
Король Марокко Мухаммед VI согласился войти в "Совет мира" по сектору Газа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, заявил МИД королевства. | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T22:40+0300
2026-01-19T22:40+0300
газа
сша
марокко
дональд трамп
мид
совбез
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/13/866681941_0:1483:2035:2628_1920x0_80_0_0_ef7efbb2e00c0fca4bc84d08a89107a0.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Король Марокко Мухаммед VI согласился войти в "Совет мира" по сектору Газа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, заявил МИД королевства. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. "Король ответил согласием на предложение президента Дональда Трампа стать членом-учредителем "Совета мира" по Газе", - цитирует заявление марокканского внешнеполитического ведомства информационное агентство MAP. По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит осторожный характер. В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
https://1prime.ru/20260119/peskov-866663479.html
газа, сша, марокко, дональд трамп, мид, совбез, оон, в мире
Газа, США, МАРОККО, Дональд Трамп, МИД, Совбез, ООН, В мире
22:40 19.01.2026
 
Король Марокко Мухаммед VI
Король Марокко Мухаммед VI - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Король Марокко Мухаммед VI. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Король Марокко Мухаммед VI согласился войти в "Совет мира" по сектору Газа в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, заявил МИД королевства.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
"Король ответил согласием на предложение президента Дональда Трампа стать членом-учредителем "Совета мира" по Газе", - цитирует заявление марокканского внешнеполитического ведомства информационное агентство MAP.
По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит осторожный характер.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Путин получил приглашение войти в совет мира по Газе
Вчера, 12:57
 
