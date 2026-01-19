https://1prime.ru/20260119/gaza-866683294.html

Подписание устава Совета мира пройдет в четверг в Давосе, сообщил журналист

Журналист Axios Барак Равид утверждает, что церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях...

ВАШИНГТОН, 19 янв - ПРАЙМ. Журналист Axios Барак Равид утверждает, что церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. "Церемония подписания устава Совета мира (президента США Дональда - ред.) Трампа: четверг, 10.30 (по местному времени - ред.) в Давосе", - написал Равид в соцсети X. Он сопроводил свой пост фотографией приглашения, в котором президент США призывает глав государств и правительств принять участие в подписании. По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит осторожный характер. Блумберг ранее сообщал, что круг стран - участниц планируемой церемонии остается неизвестным. В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.

