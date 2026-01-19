https://1prime.ru/20260119/istochnik-866668051.html

В России рассматривают досрочное снятие запрета на экспорт бензина

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Власти России рассматривают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в отрасли."Правительство и профильные ведомства обсуждают отмену запрета на экспорт по бензину для нефтяников с 1 февраля", - сказал собеседник агентства.На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива. В нем приняли участие представители Минэнерго, ФНС, ФАС, Росстата, Петербургской биржи.Правительство России в конце 2025 года продлило до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли летом и осенью 2025 года. В конце октября биржевые цены начали снижаться, за ними последовали и розничные. По данным Росстата, в середине ноября бензин на российских заправках подешевел впервые с весны 2024 года. С тех пор цены снижались семь недель подряд.Однако 2026 год цены на бензин начали с роста: с 1 по 12 января он подорожал на АЗС страны в среднем на 1,2%.

