Минфин рассказал о снижении нефтегазовых доходов бюджета

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ по итогам 2025 года снизились на 23,8% - до 8,48 триллиона рублей, а ненефтегазовые доходы выросли на 12,6% - до 28,81 триллиона рублей, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в объеме 84 миллиардов рублей будут зачислены в ФНБ в 2026 году, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. "Нефтегазовые доходы составили 8 477 млрд рублей, что меньше показателей предыдущего года (на 23,8% г/г), преимущественно вследствие снижения цен на нефть. При этом поступление нефтегазовых доходов по итогам 2025 года сложилось на уровне, превышающем их базовый размер. Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в объеме 84 млрд руб. будут зачислены в ФНБ в 2026 году", - говорится в материалах. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отмечает Минфин. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 28 807 млрд рублей и увеличились на 12,6% г/г. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам 2025 года выросли на 7,1% г/г, что соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции", - говорится в материалах. Отмечается, что ненефтегазовый дефицит – в пределах 6,5% ВВП (против 7,3% по итогам 2024 года).

