Российская ПВО уничтожила 47 украинских дронов над территорией
Российская ПВО уничтожила 47 украинских дронов над территорией
2026-01-19T23:30+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Девятнадцатого января текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Ростовской области, 19 БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
