https://1prime.ru/20260119/minoborony-866683842.html

Российская ПВО уничтожила 47 украинских дронов над территорией

Российская ПВО уничтожила 47 украинских дронов над территорией - 19.01.2026, ПРАЙМ

Российская ПВО уничтожила 47 украинских дронов над территорией

Средства ПВО уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T23:30+0300

2026-01-19T23:30+0300

2026-01-19T23:30+0300

спецоперация на украине

россия

общество

рф

ростовская область

калужская область

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_d23827354780f5b242102c7c238a5ab5.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Девятнадцатого января текущего года в период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Ростовской области, 19 БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260119/plan-866679271.html

рф

ростовская область

калужская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, ростовская область, калужская область, всу