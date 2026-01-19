Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Молдавии начал процедуры для полного выхода из СНГ - 19.01.2026, ПРАЙМ
МИД Молдавии начал процедуры для полного выхода из СНГ
МИД Молдавии начал процедуры для полного выхода из СНГ - 19.01.2026, ПРАЙМ
МИД Молдавии начал процедуры для полного выхода из СНГ
Министерство иностранных дел Молдавии начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств, сообщил глава МИД Михай... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T21:14+0300
2026-01-19T21:14+0300
молдавия
игорь додон
майя санду
снг
мид
еаэс
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_9a98ed6ea3cc510e0af4e57c6e658f43.jpg
КИШИНЕВ, 19 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Молдавии начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств, сообщил глава МИД Михай Попшой. Он заявил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ. "С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения", - сказал Попшой в эфире Radio Moldova. По его словам, после начала новой сессии парламента документы о денонсации поступят на рассмотрение законодателей. "К середине февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве. После этого парламент примет это решение", - отметил он. Попшой подчеркнул, что если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ. Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_f553d64d8317b5070771623574577b98.jpg
1920
1920
true
молдавия, игорь додон, майя санду, снг, мид, еаэс, в мире
МОЛДАВИЯ, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ, МИД, ЕАЭС, В мире
21:14 19.01.2026
 
МИД Молдавии начал процедуры для полного выхода из СНГ

Глава МИД Молдавии Попшой: страна начала процедуры для полного выхода из СНГ

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Флаг Молдавии. Архивное фото
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
КИШИНЕВ, 19 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Молдавии начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств, сообщил глава МИД Михай Попшой.
Он заявил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ.
"С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения", - сказал Попшой в эфире Radio Moldova.
По его словам, после начала новой сессии парламента документы о денонсации поступят на рассмотрение законодателей. "К середине февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве. После этого парламент примет это решение", - отметил он.
Попшой подчеркнул, что если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Герб Молдавии
Референдум о слиянии Молдавии и Румынии не будет иметь силы, заявил эксперт
18 января, 17:44
 
МОЛДАВИЯИгорь ДодонМайя СандуСНГМИДЕАЭСВ мире
 
 
