МИД Молдавии начал процедуры для полного выхода из СНГ

МИД Молдавии начал процедуры для полного выхода из СНГ - 19.01.2026, ПРАЙМ

МИД Молдавии начал процедуры для полного выхода из СНГ

19.01.2026

КИШИНЕВ, 19 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Молдавии начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств, сообщил глава МИД Михай Попшой. Он заявил, что ведомство сейчас в процессе разработки денонсации соглашений, лежащих в основе создания международной организации, а именно - учредительного соглашения СНГ и приложения к нему, а также устава СНГ. "С денонсацией этих трех основополагающих соглашений Республика Молдова официально перестанет быть частью СНГ. И этот процесс уже начался. Мы приняли это решение недавно. Начался процесс утверждения", - сказал Попшой в эфире Radio Moldova. По его словам, после начала новой сессии парламента документы о денонсации поступят на рассмотрение законодателей. "К середине февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве. После этого парламент примет это решение", - отметил он. Попшой подчеркнул, что если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ. Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

