"Все чаще". События в Одессе вызвали панику на Украине - 19.01.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Все чаще". События в Одессе вызвали панику на Украине
"Все чаще". События в Одессе вызвали панику на Украине
2026-01-19T21:10+0300
2026-01-19T21:10+0300
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В январе многие суда отказываются заходить в порты Одесской области из-за атак российской армии на портовую инфраструктуру в ответ на удары ВСУ по черноморским городам, заявила "Украинская зерновая ассоциация"."Все больше судовладельцев приостанавливают заходы в украинские глубоководные порты, ожидая деэскалации ситуации", — говорится в сообщении.Отмечается, что на рынке произошли перемены: судовладельцы стали проявлять больше осторожности и все чаще отказываются от продолжения переговоров. По данным агентства Bloomberg от 8 января, российская армия, в ответ на удары ВСУ по черноморским городам, усилила атаки на украинские портовые объекты, что отрицательно сказалось на экспорте украинского зерна. В середине декабря российские войска нанесли мощный удар возмездия по энергетической инфраструктуре, используемой ВСУ, включая объекты в Одессе. Компания ДТЭК сообщила о повреждении 20 электроподстанций в регионе. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские вооруженные силы регулярно атакуют позиции личного состава, техники и наемников, а также инфраструктуру, обеспечивающую работу ВПК Украины: объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым и социальным зданиям.
21:10 19.01.2026
 
"Все чаще". События в Одессе вызвали панику на Украине

Украинская зерновая ассоциация заявила об отказах судов заходить в порты Одессы

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В январе многие суда отказываются заходить в порты Одесской области из-за атак российской армии на портовую инфраструктуру в ответ на удары ВСУ по черноморским городам, заявила "Украинская зерновая ассоциация".
"Все больше судовладельцев приостанавливают заходы в украинские глубоководные порты, ожидая деэскалации ситуации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на рынке произошли перемены: судовладельцы стали проявлять больше осторожности и все чаще отказываются от продолжения переговоров.
По данным агентства Bloomberg от 8 января, российская армия, в ответ на удары ВСУ по черноморским городам, усилила атаки на украинские портовые объекты, что отрицательно сказалось на экспорте украинского зерна.
В середине декабря российские войска нанесли мощный удар возмездия по энергетической инфраструктуре, используемой ВСУ, включая объекты в Одессе. Компания ДТЭК сообщила о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские вооруженные силы регулярно атакуют позиции личного состава, техники и наемников, а также инфраструктуру, обеспечивающую работу ВПК Украины: объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым и социальным зданиям.
Заголовок открываемого материала