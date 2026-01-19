https://1prime.ru/20260119/odessa-866679616.html

"Все чаще". События в Одессе вызвали панику на Украине

2026-01-19T21:10+0300

спецоперация на украине

одесса

украина

дмитрий песков

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В январе многие суда отказываются заходить в порты Одесской области из-за атак российской армии на портовую инфраструктуру в ответ на удары ВСУ по черноморским городам, заявила "Украинская зерновая ассоциация"."Все больше судовладельцев приостанавливают заходы в украинские глубоководные порты, ожидая деэскалации ситуации", — говорится в сообщении.Отмечается, что на рынке произошли перемены: судовладельцы стали проявлять больше осторожности и все чаще отказываются от продолжения переговоров. По данным агентства Bloomberg от 8 января, российская армия, в ответ на удары ВСУ по черноморским городам, усилила атаки на украинские портовые объекты, что отрицательно сказалось на экспорте украинского зерна. В середине декабря российские войска нанесли мощный удар возмездия по энергетической инфраструктуре, используемой ВСУ, включая объекты в Одессе. Компания ДТЭК сообщила о повреждении 20 электроподстанций в регионе. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам российские вооруженные силы регулярно атакуют позиции личного состава, техники и наемников, а также инфраструктуру, обеспечивающую работу ВПК Украины: объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым и социальным зданиям.

