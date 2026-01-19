https://1prime.ru/20260119/orban-866678493.html
Орбан сделал громкое заявление о конфликте России и Украины
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в посте в социальной сети X подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. | 19.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в посте в социальной сети X подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. "Для венгров каждый признак приближающейся войны вызывает тревогу. Сейчас тысячи людей еженедельно погибают на украинском фронте. Мир должен наступить прямо сейчас", — написал он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 декабря заявил, что обсуждать урегулирование ситуации на Украине, не затрагивая вопрос европейской безопасности в более широком контексте, невозможно. Российский президент неоднократно подчеркивал, что Москва настаивает на долгосрочном разрешении конфликта, не принимая временные перемирия. Для достижения этого необходимо устранить первопричины конфликта, включая угрозы безопасности России вследствие расширения НАТО и притеснение русскоязычного населения на Украине.
