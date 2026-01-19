https://1prime.ru/20260119/orban-866678493.html

Орбан сделал громкое заявление о конфликте России и Украины

Орбан сделал громкое заявление о конфликте России и Украины - 19.01.2026, ПРАЙМ

Орбан сделал громкое заявление о конфликте России и Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в посте в социальной сети X подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T20:45+0300

2026-01-19T20:45+0300

2026-01-19T20:45+0300

спецоперация на украине

россия

украина

москва

виктор орбан

дмитрий песков

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в посте в социальной сети X подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. "Для венгров каждый признак приближающейся войны вызывает тревогу. Сейчас тысячи людей еженедельно погибают на украинском фронте. Мир должен наступить прямо сейчас", — написал он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 декабря заявил, что обсуждать урегулирование ситуации на Украине, не затрагивая вопрос европейской безопасности в более широком контексте, невозможно. Российский президент неоднократно подчеркивал, что Москва настаивает на долгосрочном разрешении конфликта, не принимая временные перемирия. Для достижения этого необходимо устранить первопричины конфликта, включая угрозы безопасности России вследствие расширения НАТО и притеснение русскоязычного населения на Украине.

https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html

https://1prime.ru/20260110/odessa-866356445.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, москва, виктор орбан, дмитрий песков, нато