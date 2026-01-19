Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан сделал громкое заявление о конфликте России и Украины - 19.01.2026
Спецоперация на Украине
Орбан сделал громкое заявление о конфликте России и Украины
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в посте в социальной сети X подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. | 19.01.2026, ПРАЙМ
спецоперация на украине
россия
украина
москва
виктор орбан
дмитрий песков
нато
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в посте в социальной сети X подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. "Для венгров каждый признак приближающейся войны вызывает тревогу. Сейчас тысячи людей еженедельно погибают на украинском фронте. Мир должен наступить прямо сейчас", — написал он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 декабря заявил, что обсуждать урегулирование ситуации на Украине, не затрагивая вопрос европейской безопасности в более широком контексте, невозможно. Российский президент неоднократно подчеркивал, что Москва настаивает на долгосрочном разрешении конфликта, не принимая временные перемирия. Для достижения этого необходимо устранить первопричины конфликта, включая угрозы безопасности России вследствие расширения НАТО и притеснение русскоязычного населения на Украине.
украина
москва
россия, украина, москва, виктор орбан, дмитрий песков, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, НАТО
20:45 19.01.2026
 
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в посте в социальной сети X подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине.
"Для венгров каждый признак приближающейся войны вызывает тревогу. Сейчас тысячи людей еженедельно погибают на украинском фронте. Мир должен наступить прямо сейчас", — написал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 декабря заявил, что обсуждать урегулирование ситуации на Украине, не затрагивая вопрос европейской безопасности в более широком контексте, невозможно.
Российский президент неоднократно подчеркивал, что Москва настаивает на долгосрочном разрешении конфликта, не принимая временные перемирия. Для достижения этого необходимо устранить первопричины конфликта, включая угрозы безопасности России вследствие расширения НАТО и притеснение русскоязычного населения на Украине.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАМОСКВАВиктор ОрбанДмитрий ПесковНАТО
 
 
