Путин предложил Совбезу обсудить формирование многополярного мира

2026-01-19T14:37+0300

2026-01-19T14:37+0300

2026-01-19T16:38+0300

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить вопрос об участии страны в строительстве многополярного мира. В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. "Второй (вопрос - ред.) - о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи", - сказал Путин. Президент попросил главу МИД Сергея Лаврова представить свои соображения на этот счет.

