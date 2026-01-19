https://1prime.ru/20260119/putin--866671178.html
Путин предложил Совбезу обсудить формирование многополярного мира
Путин предложил Совбезу обсудить формирование многополярного мира - 19.01.2026, ПРАЙМ
Путин предложил Совбезу обсудить формирование многополярного мира
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить вопрос об участии страны в строительстве многополярного мира. | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T14:37+0300
2026-01-19T14:37+0300
2026-01-19T16:38+0300
россия
рф
владимир путин
сергей лавров
совбез
мид
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить вопрос об участии страны в строительстве многополярного мира. В понедельник Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. "Второй (вопрос - ред.) - о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи", - сказал Путин. Президент попросил главу МИД Сергея Лаврова представить свои соображения на этот счет.
рф
