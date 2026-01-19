Трамп пригласил Нидерланды в Совет мира по Газе, пишет NRC

https://1prime.ru/20260119/tramp-866684331.html

ГААГА, 19 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригласил Нидерланды присоединиться к его будущему "Совету мира" по сектору Газа, власти королевства рассматривают этот вопрос, пишет газета NRC. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Как пишет газета со ссылкой на министерство по общим вопросам Нидерландов, американский президент на минувшей неделе направил письмо по этому поводу премьеру Нидерландов Дику Схофу. "Кабинет министров осведомлен об инициативе, но пока не занял позицию", - подтвердил NRC эту информацию пресс-секретарь главы нидерландского правительства. По его словам, остается еще много вопросов по поводу того, что именно предусматривает данная инициатива. По данным газеты Wall Street Journal, приглашение войти в состав "Совета мира" получили около 60 правительств, реакция большинства из них пока носит "осторожный характер". В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление полуэксклавом и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.

