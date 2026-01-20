https://1prime.ru/20260120/avtostat-866713550.html

Lada Granta в девятый раз за 20 лет стала лидером российского авторынка

бизнес

авто

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Отечественная Lada Granta, девять раз становившаяся лидером российского авторынка начиная с 2013 года, чаще всех возглавляла этот рейтинг за последние 20 лет, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. По итогам 2025 года Granta стала самой популярной новой легковушкой в стране четвертый раз подряд, а ее продажи составили 147 тысяч экземпляров, что эквивалентно 11,1% от общего объема рынка. "Если рассматривать статистику российского авторынка за последние 20 лет, то Granta уже в девятый раз завоевывает титул бестселлера. Ранее это происходило в 2013-2015, 2019, 2020 и 2022-2024 годах. И это больше, чем у других моделей", - говорится в сообщении. Единственными случаями в истории российского авторынка, когда лидерами оказывались иномарки, были 2016 и 2017 годы. Тогда россияне отдавали предпочтение корейским Hyundai Solaris и Kia Rio соответственно.

