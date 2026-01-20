Lada Granta в девятый раз за 20 лет стала лидером российского авторынка

https://1prime.ru/20260120/avtostat-866713550.html
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.
Отечественная Lada Granta, девять раз становившаяся лидером российского авторынка начиная с 2013 года, чаще всех возглавляла этот рейтинг за последние 20 лет, сообщило
агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
По итогам 2025 года Granta стала самой популярной новой легковушкой в стране четвертый раз подряд, а ее продажи составили 147 тысяч экземпляров, что эквивалентно 11,1% от общего объема рынка.
"Если рассматривать статистику российского авторынка за последние 20 лет, то Granta уже в девятый раз завоевывает титул бестселлера. Ранее это происходило в 2013-2015, 2019, 2020 и 2022-2024 годах. И это больше, чем у других моделей", - говорится в сообщении.
Единственными случаями в истории российского авторынка, когда лидерами оказывались иномарки, были 2016 и 2017 годы. Тогда россияне отдавали предпочтение корейским Hyundai Solaris и Kia Rio соответственно.
