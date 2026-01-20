https://1prime.ru/20260120/bessent-866714612.html
Трамп может ввести пошлины для покупателей российской нефти, заявил Бессент
Трамп может ввести пошлины для покупателей российской нефти, заявил Бессент
ВАШИНГТОН, 20 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сможет ввести импортные пошлины в размере 500% для покупателей российской нефти без одобрения сената, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. "Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия (по введению 500% пошлин – ред.). Он может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act — закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях – ред.), но сенат хочет предоставить ему эти полномочия", - сказал министр в интервью Fox Business на полях экономического форума в Давосе. Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, в апреле предложил законопроект, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США.
