Российский экспорт молока превысил 500 миллионов долларов
2026-01-20T12:07+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
агроэкспорт
еаэс
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт молока по итогам 2025 года превзошел результаты 2024 года и превысил 500 миллионов долларов, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. "В 2025 году объем молочного экспорта превысил 500 миллионов долларов. У нас еще нет данных по поставкам в ЕАЭС в декабре, но учитывая, что это наше основное экспортное направление, можно быть уверенным, что итоговая цифра будет больше 500 миллионов долларов", - сказал он на Третьем форуме лидеров молочной индустрии. Ильюшин отметил, что даже без данных за последний месяц объем экспорта молочной продукции в 2025 году на 13% превысил уровень за весь 2024 год. По его словам, Россия поставляет молочную продукцию почти в 100 стран мира. Основные поставки идут в страны постсоветского пространства.
