Российский экспорт молока превысил 500 миллионов долларов - 20.01.2026
Российский экспорт молока превысил 500 миллионов долларов
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт молока по итогам 2025 года превзошел результаты 2024 года и превысил 500 миллионов долларов, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. "В 2025 году объем молочного экспорта превысил 500 миллионов долларов. У нас еще нет данных по поставкам в ЕАЭС в декабре, но учитывая, что это наше основное экспортное направление, можно быть уверенным, что итоговая цифра будет больше 500 миллионов долларов", - сказал он на Третьем форуме лидеров молочной индустрии. Ильюшин отметил, что даже без данных за последний месяц объем экспорта молочной продукции в 2025 году на 13% превысил уровень за весь 2024 год. По его словам, Россия поставляет молочную продукцию почти в 100 стран мира. Основные поставки идут в страны постсоветского пространства.
12:07 20.01.2026
 
Российский экспорт молока превысил 500 миллионов долларов

Ильюшин: российский экспорт молока превысил рекордные 500 миллионов долларов

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт молока по итогам 2025 года превзошел результаты 2024 года и превысил 500 миллионов долларов, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
"В 2025 году объем молочного экспорта превысил 500 миллионов долларов. У нас еще нет данных по поставкам в ЕАЭС в декабре, но учитывая, что это наше основное экспортное направление, можно быть уверенным, что итоговая цифра будет больше 500 миллионов долларов", - сказал он на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.
Ильюшин отметил, что даже без данных за последний месяц объем экспорта молочной продукции в 2025 году на 13% превысил уровень за весь 2024 год.
По его словам, Россия поставляет молочную продукцию почти в 100 стран мира. Основные поставки идут в страны постсоветского пространства.
