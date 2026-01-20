https://1prime.ru/20260120/eksport--866696710.html

Российский экспорт молока превысил 500 миллионов долларов

2026-01-20T12:07+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

агроэкспорт

еаэс

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт молока по итогам 2025 года превзошел результаты 2024 года и превысил 500 миллионов долларов, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин. "В 2025 году объем молочного экспорта превысил 500 миллионов долларов. У нас еще нет данных по поставкам в ЕАЭС в декабре, но учитывая, что это наше основное экспортное направление, можно быть уверенным, что итоговая цифра будет больше 500 миллионов долларов", - сказал он на Третьем форуме лидеров молочной индустрии. Ильюшин отметил, что даже без данных за последний месяц объем экспорта молочной продукции в 2025 году на 13% превысил уровень за весь 2024 год. По его словам, Россия поставляет молочную продукцию почти в 100 стран мира. Основные поставки идут в страны постсоветского пространства.

