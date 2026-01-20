https://1prime.ru/20260120/frantsija-866685041.html
Во Франции вынесут вотум недоверия правительству Лекорню
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и "Национальное объединение" (RN) намерены вновь выдвинуть предложение по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню из-за планов принятия бюджета в обход парламентского голосования, заявили представители партий.
Ранее Лекорню подтвердил, что воспользуется статьей 49.3 конституции Франции, чтобы принять госбюджет на 2026 год в обход парламента, сообщал телеканал BFMTV.
"Учитывая безответственные заявления (Лекорню - ред.), направленные на подкуп Социалистической партии в ущерб национальным интересам - заявления, которые приведут к повышению налогов и увеличению долга, - RN очевидно внесет вотум недоверия", - написала на странице в соцсети X лидер парламентской фракции RN Марин Ле Пен.
Лидер парламентской фракции LFI Матильда Пано в своем аккаунте в X также заявила, что ее партия также внесет вотум недоверия Лекорню, назвав продвигаемый им проект бюджета катастрофическим.
Нижняя палата французского парламента 14 января отклонила инициативы "Непокорившейся Франции" и "Национального объединения" по вынесению вотума недоверия правительству Лекорню.
В ноябре 2025 года депутаты национального собрания (нижней палаты парламента) практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, после чего проект бюджета отправился в сенат. Но и совместная паритетная комиссия двух палат не смогла согласовать компромиссную версию соответствующего законопроекта.
