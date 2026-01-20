https://1prime.ru/20260120/gosdolg-866685133.html

Госдолг США после прихода Трампа вырос на 2,25 триллиона долларов

2026-01-20T01:06+0300

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Госдолг США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом вырос на 2,25 триллиона долларов - это максимум для первого года среди всех президентов страны, следует из расчетов РИА Новости по данным американского минфина. Так, задолженность США после прихода Трампа выросла на 2,25 триллиона долларов, достигнув 38,5 триллиона долларов. Это стало максимальной суммой госдолга, которую американские лидеры накапливали за первый год своего президентства. Так, предыдущий рекордсмен Джо Байден увеличил суверенный долг Штатов за первый год своего президентства на 2,1 триллиона долларов. До этого Барак Обмана в свой первый срок столкнулся с глобальным финансовым кризисом, на фоне чего задолженность США в его первый год подскочила на 1,7 триллиона долларов. Самый скромный по росту госдолга в XXI веке стал Джордж Буш младший - тогда за первый год задолженность выросла всего на 196 миллиардов долларов.

