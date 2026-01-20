https://1prime.ru/20260120/mea-866700921.html
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением - 20.01.2026, ПРАЙМ
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением и будут сдерживаться из-за большого объема поставок из США... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T13:14+0300
2026-01-20T13:14+0300
2026-01-20T13:14+0300
энергетика
нефть
сша
канада
бразилия
фатих бироль
мэа
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением и будут сдерживаться из-за большого объема поставок из США и ряда других стран, заявил глава агентства Фатих Бироль. "В ближайшие три-четыре года мы вполне можем столкнуться с понижательным давлением на цены на нефть и газ из-за огромного объема поставок, поступающих, прежде всего, из Соединенных Штатов, но также и из некоторых других стран", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Бироль напомнил, что говорил на том же мероприятии год назад о замедлении спроса на нефть и большом предложении из США, Канады, Бразилии, Гайаны и Аргентины. По его словам, именно вследствие этого цены на нефть упали на 20% по сравнению с прошлым годом. Также Бироль рассказал о том, что в этом году ожидается роста предложения сжиженного природного газа (СПГ) в мире на 50 миллиардов кубометров, а в следующем году - на 80 миллиардов. МЭА оценивает, что последний показатель примерно равен импорту газа в Японию в целом. В то же время, добавил глава агентства, в эпоху электричества растет спрос на медь. Он отметил, что цена на этот металл на сегодняшний день на 45% выше, чем в прошлом году.
сша
канада
бразилия
"В ближайшие три-четыре года мы вполне можем столкнуться с понижательным давлением на цены на нефть и газ из-за огромного объема поставок, поступающих, прежде всего, из Соединенных Штатов, но также и из некоторых других стран", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
