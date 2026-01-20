Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260120/mea-866700921.html
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением - 20.01.2026, ПРАЙМ
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением и будут сдерживаться из-за большого объема поставок из США... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T13:14+0300
2026-01-20T13:14+0300
энергетика
нефть
сша
канада
бразилия
фатих бироль
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/82958/25/829582554_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a0212b0a725424f37c4b7b3e62932ecb.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением и будут сдерживаться из-за большого объема поставок из США и ряда других стран, заявил глава агентства Фатих Бироль. "В ближайшие три-четыре года мы вполне можем столкнуться с понижательным давлением на цены на нефть и газ из-за огромного объема поставок, поступающих, прежде всего, из Соединенных Штатов, но также и из некоторых других стран", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Бироль напомнил, что говорил на том же мероприятии год назад о замедлении спроса на нефть и большом предложении из США, Канады, Бразилии, Гайаны и Аргентины. По его словам, именно вследствие этого цены на нефть упали на 20% по сравнению с прошлым годом. Также Бироль рассказал о том, что в этом году ожидается роста предложения сжиженного природного газа (СПГ) в мире на 50 миллиардов кубометров, а в следующем году - на 80 миллиардов. МЭА оценивает, что последний показатель примерно равен импорту газа в Японию в целом. В то же время, добавил глава агентства, в эпоху электричества растет спрос на медь. Он отметил, что цена на этот металл на сегодняшний день на 45% выше, чем в прошлом году.
https://1prime.ru/20260119/mvf-866662463.html
сша
канада
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82958/25/829582554_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3992b9a094963c639a89218244ed12e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, канада, бразилия, фатих бироль, мэа
Энергетика, Нефть, США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, Фатих Бироль, МЭА
13:14 20.01.2026
 
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением

МЭА: цены на нефть и газ будут под давлением из-за большого объема предложения

 | Перейти в медиабанкЛоготип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением и будут сдерживаться из-за большого объема поставок из США и ряда других стран, заявил глава агентства Фатих Бироль.
"В ближайшие три-четыре года мы вполне можем столкнуться с понижательным давлением на цены на нефть и газ из-за огромного объема поставок, поступающих, прежде всего, из Соединенных Штатов, но также и из некоторых других стран", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Бироль напомнил, что говорил на том же мероприятии год назад о замедлении спроса на нефть и большом предложении из США, Канады, Бразилии, Гайаны и Аргентины. По его словам, именно вследствие этого цены на нефть упали на 20% по сравнению с прошлым годом.
Также Бироль рассказал о том, что в этом году ожидается роста предложения сжиженного природного газа (СПГ) в мире на 50 миллиардов кубометров, а в следующем году - на 80 миллиардов. МЭА оценивает, что последний показатель примерно равен импорту газа в Японию в целом.
В то же время, добавил глава агентства, в эпоху электричества растет спрос на медь. Он отметил, что цена на этот металл на сегодняшний день на 45% выше, чем в прошлом году.
Добыча нефти
МВФ дал прогноз по средней цене нефти в 2026 году
Вчера, 12:34
 
ЭнергетикаНефтьСШАКАНАДАБРАЗИЛИЯФатих БирольМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала