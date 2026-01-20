https://1prime.ru/20260120/mea-866700921.html

МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением

МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением - 20.01.2026, ПРАЙМ

МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением и будут сдерживаться из-за большого объема поставок из США... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T13:14+0300

2026-01-20T13:14+0300

2026-01-20T13:14+0300

энергетика

нефть

сша

канада

бразилия

фатих бироль

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/82958/25/829582554_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a0212b0a725424f37c4b7b3e62932ecb.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением и будут сдерживаться из-за большого объема поставок из США и ряда других стран, заявил глава агентства Фатих Бироль. "В ближайшие три-четыре года мы вполне можем столкнуться с понижательным давлением на цены на нефть и газ из-за огромного объема поставок, поступающих, прежде всего, из Соединенных Штатов, но также и из некоторых других стран", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Бироль напомнил, что говорил на том же мероприятии год назад о замедлении спроса на нефть и большом предложении из США, Канады, Бразилии, Гайаны и Аргентины. По его словам, именно вследствие этого цены на нефть упали на 20% по сравнению с прошлым годом. Также Бироль рассказал о том, что в этом году ожидается роста предложения сжиженного природного газа (СПГ) в мире на 50 миллиардов кубометров, а в следующем году - на 80 миллиардов. МЭА оценивает, что последний показатель примерно равен импорту газа в Японию в целом. В то же время, добавил глава агентства, в эпоху электричества растет спрос на медь. Он отметил, что цена на этот металл на сегодняшний день на 45% выше, чем в прошлом году.

https://1prime.ru/20260119/mvf-866662463.html

сша

канада

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, канада, бразилия, фатих бироль, мэа