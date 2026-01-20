Минстрой сообщил о мониторинге цен на стройресурсы
Минстрой сообщил о мониторинге средних отпускных цен по 21 строительному ресурсу
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минстрой РФ на фоне приостановки заводов "Цемроса" сообщил о мониторинге средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу в России.
"Минстроем совместно с ФАУ "Главгосэкспертиза России" организован мониторинг средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, наиболее широко используемому при возведении объектов капитального строительства и в значительной степени влияющему на общую стоимость строительства", - сообщили в Минстрое.
Крупнейший производитель цемента в России "Цемрос" (ранее – "Евроцемент") ранее сообщил, что в прошлом году приостановил работу двух заводов - в Белгородской и Ульяновской областях, а завод компании в Липецкой области был переведен на ограниченный режим производства. По словам представителя цементного холдинга, пока оптимизация других производств компании не планируется, но при дальнейшем сокращении спроса на продукцию такой риск существует.
Минпромторг во вторник заявил, что приостановка двух заводов "Цемроса" не приведет к дефициту цементной продукции в России.
"В Москве и Екатеринбурге наблюдается снижение цены на цемент относительно прошлого года, в таких городах как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Калининград, Казань и Оренбург рост составляет менее 10%. Рост более 10% зафиксирован во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Новосибирске", - приводит Минстрой данные мониторинга.