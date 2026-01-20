https://1prime.ru/20260120/minstroy--866711671.html

Минстрой сообщил о мониторинге цен на стройресурсы

Минстрой сообщил о мониторинге цен на стройресурсы - 20.01.2026, ПРАЙМ

Минстрой сообщил о мониторинге цен на стройресурсы

Минстрой РФ на фоне приостановки заводов "Цемроса" сообщил о мониторинге средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу в России. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T16:27+0300

2026-01-20T16:27+0300

2026-01-20T16:27+0300

экономика

бизнес

россия

рф

москва

екатеринбург

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866711518_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_251e70df888c4d17001c5e95adb4b004.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минстрой РФ на фоне приостановки заводов "Цемроса" сообщил о мониторинге средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу в России. "Минстроем совместно с ФАУ "Главгосэкспертиза России" организован мониторинг средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, наиболее широко используемому при возведении объектов капитального строительства и в значительной степени влияющему на общую стоимость строительства", - сообщили в Минстрое. Крупнейший производитель цемента в России "Цемрос" (ранее – "Евроцемент") ранее сообщил, что в прошлом году приостановил работу двух заводов - в Белгородской и Ульяновской областях, а завод компании в Липецкой области был переведен на ограниченный режим производства. По словам представителя цементного холдинга, пока оптимизация других производств компании не планируется, но при дальнейшем сокращении спроса на продукцию такой риск существует. Минпромторг во вторник заявил, что приостановка двух заводов "Цемроса" не приведет к дефициту цементной продукции в России. "В Москве и Екатеринбурге наблюдается снижение цены на цемент относительно прошлого года, в таких городах как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Калининград, Казань и Оренбург рост составляет менее 10%. Рост более 10% зафиксирован во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Новосибирске", - приводит Минстрой данные мониторинга.

https://1prime.ru/20251230/minstroy-866095125.html

рф

москва

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, москва, екатеринбург, минпромторг