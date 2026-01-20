Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс проработает возможность внедрения постоплаты парковки - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/mintrans--866704049.html
Минтранс проработает возможность внедрения постоплаты парковки
Минтранс проработает возможность внедрения постоплаты парковки - 20.01.2026, ПРАЙМ
Минтранс проработает возможность внедрения постоплаты парковки
Возможность внедрения в России механизма постоплаты парковки для снижения штрафов прорабатывается, следует из ответа министерства транспорта РФ на депутатский... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:18+0300
2026-01-20T14:19+0300
бизнес
россия
госдума
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866703775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ebc58c09b2e6266c8703cdfdcec828b.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Возможность внедрения в России механизма постоплаты парковки для снижения штрафов прорабатывается, следует из ответа министерства транспорта РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение в ведомство с предложением установить возможность оплаты парковки в течение пяти дней. "Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона…, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий", - сказано в документе за подписью замглавы Минтранса Алексея Шило. Отмечается, что внедрение данного механизма позволит, с одной стороны, повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а с другой, – снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок.
https://1prime.ru/20260113/taksi-866431617.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866703775_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_65e166259c58659b2045d077963ba73e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, госдума, авто
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, Авто
14:18 20.01.2026 (обновлено: 14:19 20.01.2026)
 
Минтранс проработает возможность внедрения постоплаты парковки

Минтранс прорабатывает возможность внедрения механизма постоплаты парковки

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкТабличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Возможность внедрения в России механизма постоплаты парковки для снижения штрафов прорабатывается, следует из ответа министерства транспорта РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение в ведомство с предложением установить возможность оплаты парковки в течение пяти дней.
"Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона…, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий", - сказано в документе за подписью замглавы Минтранса Алексея Шило.
Отмечается, что внедрение данного механизма позволит, с одной стороны, повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а с другой, – снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок.
Такси - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Россияне смогут проверить данные о такси на "Госуслугах"
13 января, 10:20
 
БизнесРОССИЯГосдумаАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала