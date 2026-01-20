Минтранс проработает возможность внедрения постоплаты парковки

https://1prime.ru/20260120/mintrans--866704049.html

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Возможность внедрения в России механизма постоплаты парковки для снижения штрафов прорабатывается, следует из ответа министерства транспорта РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение в ведомство с предложением установить возможность оплаты парковки в течение пяти дней. "Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона…, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий", - сказано в документе за подписью замглавы Минтранса Алексея Шило. Отмечается, что внедрение данного механизма позволит, с одной стороны, повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а с другой, – снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок.

