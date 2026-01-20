Нефть дорожает на ряде факторов

https://1prime.ru/20260120/neft--866689679.html

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром, рынки оценивают вышедшие данные об экономическом росте в Китае, а также следят за угрозами президента Дональда Трампа повысить импортные пошлины, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.49 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,22% относительно предыдущего закрытия - до 64,08 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 59,41 доллара. "Цена на нефть марки WTI выросла... получив некоторую поддержку благодаря вчерашним данным о ВВП... из Китая, которые оказались выше ожиданий", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика рынка IG Тони Сикамора (Tony Sycamore). "Эта устойчивость крупнейшего в мире импортера нефти способствовала улучшению настроений спроса", - добавляет аналитик. Накануне государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные о ВВП страны. По итогам года показатель вырос на 5%, достигнув 140,187 триллиона юаней (20, триллионов долларов). Также стали известны данные о промышленном производстве в Китае. Объем производства крупных промышленных предприятий в стране по итогам года вырос на 5,9%. "Дополнительным фактором, способствующим росту цен на сырье, стало ослабление доллара США, вызванное распродажей доллара на рынках в ответ на продолжающиеся угрозы президента Трампа ввести пошлины из-за Гренландии", - сообщает Сикамор. Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

