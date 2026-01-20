Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть поднимаются на фоне ослабления доллара - 20.01.2026
Цены на нефть поднимаются на фоне ослабления доллара
Цены на нефть поднимаются на фоне ослабления доллара
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем растут на фоне ослабления американской валюты, инвесторы продолжают ожидать новых рыночных факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,5% относительно предыдущего закрытия - до 64,26 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 59,66 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,62% - до 98,44 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. Внимание рынков при этом сосредоточено на торговых разногласиях между США и Евросоюзом. В субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, в свою очередь, заявил о готовности принять ответные меры. Так, вице-канцлер Германии, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Европа даст решительный ответ и уже готовит контрмеры на случай, если США продолжат угрожать пошлинами. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет встретиться с Трампом 21 января на форуме в Давосе. "Рынок не учитывает в ценах полномасштабные ответные меры между США и ЕС, и, скорее всего, будет найден компромисс… В случае эскалации конфликта США могут одержать верх, учитывая их преимущества в экономике и энергоснабжении", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на главу XAnalysts Pty Ltd. Мукеша Сахдева (Mukesh Sahdev).
Цены на нефть поднимаются на фоне ослабления доллара

Добыча нефти
Добыча нефти - 20.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем растут на фоне ослабления американской валюты, инвесторы продолжают ожидать новых рыночных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,5% относительно предыдущего закрытия - до 64,26 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 59,66 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,62% - до 98,44 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
Внимание рынков при этом сосредоточено на торговых разногласиях между США и Евросоюзом. В субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Евросоюз, в свою очередь, заявил о готовности принять ответные меры. Так, вице-канцлер Германии, министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Европа даст решительный ответ и уже готовит контрмеры на случай, если США продолжат угрожать пошлинами. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет встретиться с Трампом 21 января на форуме в Давосе.
"Рынок не учитывает в ценах полномасштабные ответные меры между США и ЕС, и, скорее всего, будет найден компромисс… В случае эскалации конфликта США могут одержать верх, учитывая их преимущества в экономике и энергоснабжении", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на главу XAnalysts Pty Ltd. Мукеша Сахдева (Mukesh Sahdev).
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением
