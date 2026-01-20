https://1prime.ru/20260120/neft-866718597.html

Цены на нефть ускорили к вечеру рост до более чем один процент

2026-01-20T18:58+0300

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 1% во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.48 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,35% относительно предыдущего закрытия - до 64,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,43%, до 60,13 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 0,5%. "Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевому комплексу в целом", - цитирует агентство Рейтер стратегов ING по сырьевым рынкам. Во вторник индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,5% - до 98,5 пункта. Влияние как на американскую валюту, так и на нефтяной рынок оказывает ситуация вокруг Гренландии. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

