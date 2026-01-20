https://1prime.ru/20260120/neft-866718597.html
Цены на нефть ускорили к вечеру рост до более чем один процент
Цены на нефть ускорили к вечеру рост до более чем один процент - 20.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили к вечеру рост до более чем один процент
Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 1% во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T18:58+0300
2026-01-20T18:58+0300
2026-01-20T18:58+0300
экономика
нефть
рынок
сша
гренландия
дания
дональд трамп
ing
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 1% во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.48 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,35% относительно предыдущего закрытия - до 64,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,43%, до 60,13 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 0,5%. "Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевому комплексу в целом", - цитирует агентство Рейтер стратегов ING по сырьевым рынкам. Во вторник индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,5% - до 98,5 пункта. Влияние как на американскую валюту, так и на нефтяной рынок оказывает ситуация вокруг Гренландии. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
https://1prime.ru/20260120/bank--866715199.html
сша
гренландия
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, гренландия, дания, дональд трамп, ing
Экономика, Нефть, Рынок, США, Гренландия, ДАНИЯ, Дональд Трамп, ING
Цены на нефть ускорили к вечеру рост до более чем один процент
Нефть дорожает более чем на один процент на фоне ослабления доллара