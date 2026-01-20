Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава минфина США в Давосе упрекнул Европу за импорт российской нефти - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/neft-866719798.html
Глава минфина США в Давосе упрекнул Европу за импорт российской нефти
Глава минфина США в Давосе упрекнул Европу за импорт российской нефти - 20.01.2026, ПРАЙМ
Глава минфина США в Давосе упрекнул Европу за импорт российской нефти
Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул Европу за то, что она продолжает закупать российскую нефть. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T19:32+0300
2026-01-20T19:32+0300
экономика
нефть
сша
европа
китай
скотт бессент
дональд трамп
линдси грэм
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул Европу за то, что она продолжает закупать российскую нефть. Ранее глава американского минфина заявил в интервью Fox Business, что президент США Дональд Трамп может и без одобрения сената ввести импортные пошлины в размере 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть и нефтепродукты. "Если говорить прямо, Европа до сих пор покупает российскую нефть", — сказал Бессент, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. Отвечая на вопрос о том, будут ли США в случае закупок российской нефти применять к Китаю тот же подход, что и к другим странам, в том числе с точки зрения возможных пошлин и санкций, глава минфина отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от решений президента и конгресса. "Посмотрим, что произойдет с законопроектом (о введении пошлин против импортеров российской нефти - ред.) в сенате. Что касается иранской нефти, это будет решать президент Трамп", — заявил Бессент. Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, в апреле предложил законопроект, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США.
https://1prime.ru/20260120/bessent-866714612.html
сша
европа
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, европа, китай, скотт бессент, дональд трамп, линдси грэм
Экономика, Нефть, США, ЕВРОПА, КИТАЙ, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Линдси Грэм
19:32 20.01.2026
 
Глава минфина США в Давосе упрекнул Европу за импорт российской нефти

Глава Минфина США Бессент упрекнул Европу за то, что она закупает российскую нефть

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент упрекнул Европу за то, что она продолжает закупать российскую нефть.
Ранее глава американского минфина заявил в интервью Fox Business, что президент США Дональд Трамп может и без одобрения сената ввести импортные пошлины в размере 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть и нефтепродукты.
"Если говорить прямо, Европа до сих пор покупает российскую нефть", — сказал Бессент, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Отвечая на вопрос о том, будут ли США в случае закупок российской нефти применять к Китаю тот же подход, что и к другим странам, в том числе с точки зрения возможных пошлин и санкций, глава минфина отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от решений президента и конгресса.
"Посмотрим, что произойдет с законопроектом (о введении пошлин против импортеров российской нефти - ред.) в сенате. Что касается иранской нефти, это будет решать президент Трамп", — заявил Бессент.
Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, в апреле предложил законопроект, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США.
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Трамп может ввести пошлины для покупателей российской нефти, заявил Бессент
Вчера, 17:35
 
ЭкономикаНефтьСШАЕВРОПАКИТАЙСкотт БессентДональд ТрампЛиндси Грэм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала