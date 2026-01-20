https://1prime.ru/20260120/norvegiya-866718002.html

Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе

Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе - 20.01.2026, ПРАЙМ

Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе

Власти Норвегии отказываются от предложения США присоединиться к "Совету мира" по Газе в его нынешнем виде, передает агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T18:47+0300

2026-01-20T18:47+0300

2026-01-20T18:47+0300

политика

мировая экономика

общество

газа

сша

норвегия

дональд трамп

мид

совбез

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Власти Норвегии отказываются от предложения США присоединиться к "Совету мира" по Газе в его нынешнем виде, передает агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря МИД королевства Андреаса Кравика. В понедельник премьер Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия получила от президента США приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе. "Норвегия не примет участие в инициативе президента США Дональда Трампа по "Совету мира" по Газе в том виде, в каком он представлен сейчас", - отмечает Рейтер со ссылкой на заявление Кравика, сделанное газете Aftenposten. В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.

https://1prime.ru/20260119/tramp-866684331.html

газа

сша

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , газа, сша, норвегия, дональд трамп, мид, совбез, оон