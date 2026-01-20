https://1prime.ru/20260120/norvegiya-866718002.html
Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе
Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Власти Норвегии отказываются от предложения США присоединиться к "Совету мира" по Газе в его нынешнем виде, передает агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря МИД королевства Андреаса Кравика. В понедельник премьер Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия получила от президента США приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе. "Норвегия не примет участие в инициативе президента США Дональда Трампа по "Совету мира" по Газе в том виде, в каком он представлен сейчас", - отмечает Рейтер со ссылкой на заявление Кравика, сделанное газете Aftenposten. В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.
