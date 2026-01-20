Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260120/norvegiya-866718002.html
Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе
Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе - 20.01.2026, ПРАЙМ
Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе
Власти Норвегии отказываются от предложения США присоединиться к "Совету мира" по Газе в его нынешнем виде, передает агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T18:47+0300
2026-01-20T18:47+0300
политика
мировая экономика
общество
газа
сша
норвегия
дональд трамп
мид
совбез
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Власти Норвегии отказываются от предложения США присоединиться к "Совету мира" по Газе в его нынешнем виде, передает агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря МИД королевства Андреаса Кравика. В понедельник премьер Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия получила от президента США приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе. "Норвегия не примет участие в инициативе президента США Дональда Трампа по "Совету мира" по Газе в том виде, в каком он представлен сейчас", - отмечает Рейтер со ссылкой на заявление Кравика, сделанное газете Aftenposten. В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.
https://1prime.ru/20260119/tramp-866684331.html
газа
сша
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_4747f2427bd3652c79dde4b44c4e8454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , газа, сша, норвегия, дональд трамп, мид, совбез, оон
Политика, Мировая экономика, Общество , Газа, США, НОРВЕГИЯ, Дональд Трамп, МИД, Совбез, ООН
18:47 20.01.2026
 
Норвегия отказалась присоединиться к Совету мира по Газе

Reuters: Норвегия не примет предложение США войти в Совет мира по Газе

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии. Архивное фото
© Unsplash/Kilian Kremer
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Власти Норвегии отказываются от предложения США присоединиться к "Совету мира" по Газе в его нынешнем виде, передает агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря МИД королевства Андреаса Кравика.
В понедельник премьер Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия получила от президента США приглашение присоединиться к "Совету мира" по Газе.
"Норвегия не примет участие в инициативе президента США Дональда Трампа по "Совету мира" по Газе в том виде, в каком он представлен сейчас", - отмечает Рейтер со ссылкой на заявление Кравика, сделанное газете Aftenposten.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Трамп пригласил Нидерланды в Совет мира по Газе, пишет NRC
19 января, 23:55
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоГазаСШАНОРВЕГИЯДональд ТрампМИДСовбезООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала