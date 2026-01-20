Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260120/rada-866722080.html
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
Киев и Запад неоднократно вводили Россию в заблуждение и утратили её доверие, которое теперь требуется восстановить для разрешения конфликта на Украине, заявил... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T20:56+0300
2026-01-20T20:57+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
киев
владимир путин
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Киев и Запад неоднократно вводили Россию в заблуждение и утратили её доверие, которое теперь требуется восстановить для разрешения конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале. "Мы множество раз обманули Россию и лично (президента Владимира — Прим. ред.) Путина. Это факт, от которого уже невозможно уйти. И если Украина вообще сохранится — в формате парламента, депутатов и той государственной конструкции, которая еще существует, — то главной задачей Верховной Рады, как единственного легитимного органа власти, остается одно: наладить взаимоотношения с Российской Федерацией, вернуть доверие, восстановить диалог", — написал он.По словам Дмитрука, сегодня восстановление отношений с Россией является "главным национальным интересом Украины". Как ранее заявлял президент Владимир Путин, Москву, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Российский лидер говорил, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания и вооружения украинских военных сил. Он также подчеркивал важность возвращения к системе взаимного доверия.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html
https://1prime.ru/20260110/odessa-866356445.html
запад
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, украина, киев, владимир путин, рада
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Рада
20:56 20.01.2026 (обновлено: 20:57 20.01.2026)
 
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным

Дмитрук: Киев и Запад много раз обманывали Москву, утратив ее доверие

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Киев и Запад неоднократно вводили Россию в заблуждение и утратили её доверие, которое теперь требуется восстановить для разрешения конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале.
"Мы множество раз обманули Россию и лично (президента Владимира — Прим. ред.) Путина. Это факт, от которого уже невозможно уйти. И если Украина вообще сохранится — в формате парламента, депутатов и той государственной конструкции, которая еще существует, — то главной задачей Верховной Рады, как единственного легитимного органа власти, остается одно: наладить взаимоотношения с Российской Федерацией, вернуть доверие, восстановить диалог", — написал он.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
9 января, 19:39
По словам Дмитрука, сегодня восстановление отношений с Россией является "главным национальным интересом Украины".
Как ранее заявлял президент Владимир Путин, Москву, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Российский лидер говорил, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания и вооружения украинских военных сил. Он также подчеркивал важность возвращения к системе взаимного доверия.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США
10 января, 20:50
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЗАПАДУКРАИНАКиевВладимир ПутинРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала