https://1prime.ru/20260120/rada-866722080.html
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
Киев и Запад неоднократно вводили Россию в заблуждение и утратили её доверие, которое теперь требуется восстановить для разрешения конфликта на Украине, заявил... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T20:56+0300
2026-01-20T20:56+0300
2026-01-20T20:57+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
киев
владимир путин
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Киев и Запад неоднократно вводили Россию в заблуждение и утратили её доверие, которое теперь требуется восстановить для разрешения конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале. "Мы множество раз обманули Россию и лично (президента Владимира — Прим. ред.) Путина. Это факт, от которого уже невозможно уйти. И если Украина вообще сохранится — в формате парламента, депутатов и той государственной конструкции, которая еще существует, — то главной задачей Верховной Рады, как единственного легитимного органа власти, остается одно: наладить взаимоотношения с Российской Федерацией, вернуть доверие, восстановить диалог", — написал он.По словам Дмитрука, сегодня восстановление отношений с Россией является "главным национальным интересом Украины". Как ранее заявлял президент Владимир Путин, Москву, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Российский лидер говорил, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания и вооружения украинских военных сил. Он также подчеркивал важность возвращения к системе взаимного доверия.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html
https://1prime.ru/20260110/odessa-866356445.html
запад
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, украина, киев, владимир путин, рада
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Рада
"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным
Дмитрук: Киев и Запад много раз обманывали Москву, утратив ее доверие