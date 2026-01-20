https://1prime.ru/20260120/rada-866722080.html

"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным

"Уже невозможно". В Раде сделали громкое заявление о переговорах с Путиным

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Киев и Запад неоднократно вводили Россию в заблуждение и утратили её доверие, которое теперь требуется восстановить для разрешения конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале. "Мы множество раз обманули Россию и лично (президента Владимира — Прим. ред.) Путина. Это факт, от которого уже невозможно уйти. И если Украина вообще сохранится — в формате парламента, депутатов и той государственной конструкции, которая еще существует, — то главной задачей Верховной Рады, как единственного легитимного органа власти, остается одно: наладить взаимоотношения с Российской Федерацией, вернуть доверие, восстановить диалог", — написал он.По словам Дмитрука, сегодня восстановление отношений с Россией является "главным национальным интересом Украины". Как ранее заявлял президент Владимир Путин, Москву, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Российский лидер говорил, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания и вооружения украинских военных сил. Он также подчеркивал важность возвращения к системе взаимного доверия.

