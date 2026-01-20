https://1prime.ru/20260120/rossiya--866694056.html

Россия нарастила импорт картофеля из Китая до максимума

Россия нарастила импорт картофеля из Китая до максимума

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ.

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Закупки Россией картофеля из Китая по итогам прошлого года выросли почти в четыре раза и достигли рекордных значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в 2025 году поставки картофеля из КНР в РФ достигли 167,8 тысячи тонн - это в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Это стало максимумом за все время торговли двух стран. В денежном выражении поставки тоже выросли в 3,6 раза - до 62,7 миллиона долларов. По итогам декабря китайский экспорт картофеля в Россию достиг 5,5 тысяч тонн, увеличившись в месячном выражении в 1,39 раза, а в годовом - в 1,43 раза. Таким образом, по итогам прошлого года Россия среди основных покупателей картофеля из Китая заняла третье место. В топ-5 также оказались Малайзия (203 тысячи тонн), Вьетнам (170,1 тысячи), Киргизия (148,6 тысячи) и Таиланд (88,1 тысячи).

