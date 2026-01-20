https://1prime.ru/20260120/rossiya--866694056.html
Россия нарастила импорт картофеля из Китая до максимума
Россия нарастила импорт картофеля из Китая до максимума - 20.01.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт картофеля из Китая до максимума
Закупки Россией картофеля из Китая по итогам прошлого года выросли почти в четыре раза и достигли рекордных значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T11:11+0300
2026-01-20T11:11+0300
2026-01-20T11:11+0300
экономика
россия
бизнес
китай
рф
малайзия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_42bebec6ef383f986d30ca839c592dc3.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Закупки Россией картофеля из Китая по итогам прошлого года выросли почти в четыре раза и достигли рекордных значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, в 2025 году поставки картофеля из КНР в РФ достигли 167,8 тысячи тонн - это в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Это стало максимумом за все время торговли двух стран. В денежном выражении поставки тоже выросли в 3,6 раза - до 62,7 миллиона долларов. По итогам декабря китайский экспорт картофеля в Россию достиг 5,5 тысяч тонн, увеличившись в месячном выражении в 1,39 раза, а в годовом - в 1,43 раза. Таким образом, по итогам прошлого года Россия среди основных покупателей картофеля из Китая заняла третье место. В топ-5 также оказались Малайзия (203 тысячи тонн), Вьетнам (170,1 тысячи), Киргизия (148,6 тысячи) и Таиланд (88,1 тысячи).
https://1prime.ru/20260120/import--866693031.html
китай
рф
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_bbf81c698f85aac8aa25e91d89c1278a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, рф, малайзия
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, РФ, МАЛАЙЗИЯ
Россия нарастила импорт картофеля из Китая до максимума
Поставки китайского картофеля в Россию в 2025 году выросли почти в четыре раза