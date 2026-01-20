https://1prime.ru/20260120/rossiya-866722359.html

"Россия проиграет". В Чехии рассказали о стратегическом плане по Украине

Западные лидеры допустили стратегическую ошибку, инициировав конфликт на Украине с расчетом на поражение России, пишет чешская газета Lidovky.

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Западные лидеры допустили стратегическую ошибку, инициировав конфликт на Украине с расчетом на поражение России, пишет чешская газета Lidovky. "Западные политики, очевидно, сделали ставку на то, что нет необходимости беспокоиться о пересечении российской "красной линии". Они допустили, что, если война все-таки случится, Россия проиграет, и последствия этого поражения будут благоприятны для Запада. Поэтому они сочли войну меньшим злом", — говорится в публикации.Автор текста отмечает, что план Запада не удался, поскольку "Россия побеждает, а ситуация на Украине катастрофична во всех отношениях и только ухудшается с каждым днем".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны мотивировать Украину сесть за стол переговоров немедленно. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что украинские войска несут большие потери и утрачивают боеготовность.

