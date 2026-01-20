"Поражение России". На Западе внезапно высказались о переговорах
Advance: европейские страны боятся, что Россия не захочет вести с ними переговоры
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Европейские страны обеспокоены тем, что теперь, когда их лидеры созрели для разговора с Россией, Москва может отказаться от переговоров, пишет Advance.
"Европа всегда держала в голове такой сценарий. Если однажды совсем "прижмет", можно просто договориться с Москвой и "примкнуть" к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва. Россия была вынуждена годами слушать откровенные признания о том, что цель Европы не только в защите Украины, но и в стратегическом поражении России через вооруженный конфликт на Украине. Теперь, когда нет признаков того, что Россию постигнет такая участь, Москва может решить, что следует бумерангом вернуть "стратегическое поражение" Европе", — говорится в публикации.
Автор статьи подчеркивает, что в ЕС нарастает "усталость" от затяжного конфликта, а также приходит осознание, что президент США Дональд Трамп не станет их поддерживать.
В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле, выразил надежду на налаживание отношений с Москвой и назвал Россию европейской страной.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал стремление президента Франции Эммануэля Макрона к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж намерен разработать формат для восстановления диалога с Москвой.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент готов к возобновлению контактов, однако потенциальная беседа лидеров двух стран должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
