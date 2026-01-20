Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит спор об акционерах "Петербургского нефтяного терминала" - 20.01.2026
Суд рассмотрит спор об акционерах "Петербургского нефтяного терминала"
Суд рассмотрит спор об акционерах "Петербургского нефтяного терминала" - 20.01.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит спор об акционерах "Петербургского нефтяного терминала"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 февраля начнет новое рассмотрение спора об исключении кипрской...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 февраля начнет новое рассмотрение спора об исключении кипрской компании "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из состава акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), следует из материалов дела. "Дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 25 февраля 2026 года в 16 час. 10 мин", – говорится в определении суда. Ранее, в ноябре, в картотеке арбитражных дел сообщалось, что арбитражный суд Северо-Западного округа отменил судебные решения по делу об исключении компании "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из состава акционеров ПНТ и направил спор на новое рассмотрение. В августе в картотеке арбитражных дел сообщалось, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе председателя совета директоров ПНТ Елены Васильевой исключил кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ с выплатой в ее пользу "действительной стоимости доли ее участия... определенной на момент вступления судебного акта в законную силу". Соответственно, отменено решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 19 марта 2025 года не удовлетворил иск Васильевой об исключении "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из состава акционеров ПНТ. Спор по поводу состава акционеров ПНТ сопровождается еще одним судебным разбирательством, связанным с правами государства на акции АО "Петербургский нефтяной терминал". В октябре, согласно данным картотеки арбитражных дел, арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение апелляционного суда, который снизил количество акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), переходящих в госсобственность, по сравнению с исковыми требованиями Генпрокуратуры, удовлетворенными судом первой инстанции. Согласно решению арбитражного суда Петербурга, которое оставлено в силе окружным арбитражным судом, в апреле по иску Генпрокуратуры был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом Tujunga и Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% его акций принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
нефть, бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, рф
Нефть, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, РФ
13:25 20.01.2026
 
Суд рассмотрит спор об акционерах "Петербургского нефтяного терминала"

Суд 25 февраля начнет новое рассмотрение дела об исключении Tujunga из ПНТ

© РИА Новости . Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Зал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 февраля начнет новое рассмотрение спора об исключении кипрской компании "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из состава акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), следует из материалов дела.
"Дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 25 февраля 2026 года в 16 час. 10 мин", – говорится в определении суда.
Ранее, в ноябре, в картотеке арбитражных дел сообщалось, что арбитражный суд Северо-Западного округа отменил судебные решения по делу об исключении компании "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из состава акционеров ПНТ и направил спор на новое рассмотрение.
В августе в картотеке арбитражных дел сообщалось, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе председателя совета директоров ПНТ Елены Васильевой исключил кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ с выплатой в ее пользу "действительной стоимости доли ее участия... определенной на момент вступления судебного акта в законную силу". Соответственно, отменено решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 19 марта 2025 года не удовлетворил иск Васильевой об исключении "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из состава акционеров ПНТ.
Спор по поводу состава акционеров ПНТ сопровождается еще одним судебным разбирательством, связанным с правами государства на акции АО "Петербургский нефтяной терминал". В октябре, согласно данным картотеки арбитражных дел, арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение апелляционного суда, который снизил количество акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), переходящих в госсобственность, по сравнению с исковыми требованиями Генпрокуратуры, удовлетворенными судом первой инстанции.
Согласно решению арбитражного суда Петербурга, которое оставлено в силе окружным арбитражным судом, в апреле по иску Генпрокуратуры был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность РФ переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных.
Как указывается в решении суда первой инстанции в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ.
В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом Tujunga и Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% его акций принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
НефтьБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьРФ
 
 
