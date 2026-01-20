https://1prime.ru/20260120/tramp-866689451.html
"Сделать Америку великой". Как Трамп пытался сделать Америку великой
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ, Мариета Манукян. Торговые войны, ослабленный доллар и исторически высокий госдолг - так в 2025 году вторая администрация американского президента Дональда Трампа пыталась создать новую экономическую реальность в США.
Сколько стоили Штатам и миру трамповские эксперименты, нацеленные на то, чтобы "сделать Америку снова великой", - в материале РИА Новости.
УДАР ПО АМЕРИКАНСКОМУ КОШЕЛЬКУ
Сразу же после прихода к власти Трамп начал масштабно подписывать указы о введении импортных пошлин на зарубежную продукцию, целью которых заявлялось сокращение торгового дефицита. И это действительно Трампу удалось - отрицательный показатель снизился на 36% и составил в октябре 2025 года 71,4 миллиарда долларов.
Однако такую динамику сложно назвать устойчивой, считают эксперты. "Хотя резкое снижение дефицита в октябре является значительным событием - впервые с 2009 года - устойчивость такого улучшения вызывает вопросы, поскольку оно частично обусловлено временными факторами, такими как колебания цен на отдельные товары, например золото, и сезонные изменения спроса", - рассказал РИА Новости аналитик "Эйлера" Беннет Керр.
По его мнению, чтобы торговый баланс был устойчив в долгосрочной перспективе, необходимо не просто сокращать ввоз товаров в страну, но и обеспечить стабильный рост экспорта, повысить конкурентоспособность американских производителей на глобальных рынках.
Тарифный фон также не помог Трампу обуздать инфляцию - осенью она вновь вернулась к показателям 2,7-3% годовых, которые были при его приходе к власти. Особенно сильно по американскому кошельку бьет рост цен на электричество: его средняя стоимость достигла при Трампе 13,6 цента за киловатт-час. Таким образом, потребители платят уже на 10,4% выше, чем во время президентства Джо Байдена.
ОБЩИЕ ПОТЕРИ
Согласно подсчетам агентства, США при Трампе сократили торговлю с 86 юрисдикциями, то есть почти с 40% мира. Один из крупнейших торговых партнеров США - Евросоюз - также понес потери: 20 его членов сократили поставки товаров на американский рынок.
Падение товарооборота говорит о том, что "в глазах других экономик США перестает быть надежным партнером с возможностью построения долгосрочных отношений", заявил РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
При этом Россия стала одним из партнеров, с которыми Штаты, наоборот, нарастили товарооборот - почти на четверть, до 3,9 миллиарда долларов в январе-октябре 2025 года против 3,2 миллиарда за аналогичный период при Джо Байдене.
УЖЕ НЕ ГЕГЕМОН
Доля американской экономики в мировом ВВП при Трампе снизилась до минимума с 1980 года - 14,65%, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). При этом средняя доля США в мировой экономике за четыре года президентства предшественника Трампа - Джо Байдена - составляла 14,93%.
"Темпы роста в США несколько ниже, чем на крупных развивающихся рынках. Да и само снижение небольшое, но продолжающее тренд - Европа теряет свою долю еще быстрее, Африка и часть Азии наращивают. Америка не тот экономический гегемон, что был 25 лет назад - но иногда ведет себя, как будто им остается", - отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
На фоне этого доллар стали чаще обходить в международных расчетах - доля американской валюты в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в ноябре 2025 года составила 46,8%, сократившись на 3,4 процентного пункта за год. Основная причина - "непредсказуемость" политики Штатов, рассказали агентству в компании Rodin.Capital.
"Санкционные риски Минфина США служат дополнительным катализатором диверсификации", - добавил Керр. Он также подчеркнул, что "недоверие к денежно-кредитной политике ФРС и долговая устойчивость США являются первичными в процессе изменения роли доллара".
ИТОГИ "ХАОСА"
Политика Трампа в 2025 году обрекла американцев на новые рекорды: максимальный за всю историю уровень госдолга - 38,5 триллиона долларов, а также самый высокий с 2021 года уровень молодежной безработицы (10,4% от всех, кто ищет работу).
Табах оценил политику Трампа в 2025 году как "хаотичную, повысившую уровень неопределенности в мировой экономике, но в целом без катастрофических последствий".
Он отметил, что американцев ждет "эпопея" вокруг нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) и возможное усиление контроля за ФРС со стороны администрации. В случае успеха впервые с 1979 года ФРС будет существенно ослаблена, и вся экономическая политика будет вестись из Белого дома или минфина, что грозит накоплением долгосрочных рисков, полагает эксперт.
О том, как сами американцы оценивают трамповский год, говорят результаты проведенного 9-12 января компанией SSRS для телеканала CNN опрос. Так, по мнению 55% опрошенных, политика Трампа ухудшила экономическое положение в США, еще 64% считают, что президент сделал недостаточно для того, чтобы снизить цены в стране.
